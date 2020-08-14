郭憲政｜由股王、權王與指標股輪動見高看台股趨勢轉折

文／啟發投顧分析師 郭憲政

台股股王大立光(3008)、權王台積電(2330)無庸置疑是台股最有份量的個股，更是外資的風向球。投資台股不能不了解這二檔重要的個股。本文先以特殊技術分析來解析這兩檔個股：

1.大立光(3008)：1月14日K高5,210元，3月19日K低3,240元，低點往上0.618位4,457元，7月9日高點4,475元，已然見高。7月24日低點反彈0.618位置4,213元，8月6日K高4,200元。大立光8月11日除息79元，仍處於貼息窘境。加權指數7月28日已創高(13,031點)，而股王大立光不僅未能過高而且還領跌，已透露出不尋常的跡象。

2.台積電(2330)：1月14日K高346，3月19日K低235.5，高點346往上1倍位置456.5元，往上1.382位置499元。台積電7月28日高點已來到466.5元且明顯弱於大盤走勢，意味台積電股價已見高並有漲不動的現象。就營收表現來觀察，台積電7月營收月減12.3%。

再來看幾檔重要的看盤電子指標股：國巨(2337)5月5日見高(426.5元)；可成(2474)5月11日見高(244.5元)；玉晶光(3041)7月9日見高(838元)；原相(3227)7月9日見高(242元)；超眾(6230)7月15日見高(284.5元)；鴻海(2317)7月17日見高(88.6元)；環球晶(6488)7月28日見高(449元)；聯發科(2454)7月28日見高(763元)；穩懋(3105)7月28日見高(359元)等。加權電子類股1月3日當週高點541.58點為時間波第1週，3月20日當週為時間波第12週低點374.62點，第12週止跌反彈，來到7月31日高點639.12點，經過了20週(7月31日)來到轉折週。

綜合上述的分析，加權指數自3月18日低點8,523點反彈到7月28日13,031點，已漲了4,508點，也到了(費氏)趨勢轉折第21週。在上述幾檔重要的看盤電子股均已紛紛見高的情形下，大盤反轉向下的可能性已大增，投資人宜居高思危。

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