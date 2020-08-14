吳官隆｜財報後留意生技及矽晶圓兩類股

文/華冠投顧分析師吳官隆

專注自今年低點8,523點反彈迄今的第21週轉折，本月也是第8月轉折。以近期盤勢觀察，到目前為止的前一天的日線，與本週的月線，都是十字棒，這是醞釀變盤的訊號，如果週五收黑與本週收黑，容易陷入一到三週的整理，短線不容易再上。

如果週五加權指數又是十字棒的收盤，那麼就是多空決戰在下週一，純粹用類股而言看待，近期最強的生技醫療與太陽能與PCB等類股，紛紛呈現高位震盪。尤其週四的生技與ABF載板等類股，都是呈現下殺收低點，對於週五收盤，已經造成壓力，週五勢必更加關注這些類股。

8月上旬公佈季報，以及8月中旬的半年報，已經逐漸反應完畢，很有可能市場經過本週之後，會回歸理性看待。激情過後就是被忽視的股票，補漲的機會，也有可能是漲多的股票，開始補跌修正的開始。市場資金會是水能載舟也能覆舟，民意與資金都是如同潮水。

研判生技醫療股票整理過後，反應財報不佳之後，已經不再投機，會是中期長期買盤來關注，以及上櫃主軸的矽晶圓，明年展望樂觀，近期股價明顯委屈，以上兩個族群，值得留意。

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