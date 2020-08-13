莊佳螢｜多頭格局不變 拉回要勇敢買進

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美股在蘋果、微軟、亞馬遜等大型科技股領漲，加上特拉斯飆漲13%，四大指數同步收高，激勵台股走高，台股今日由指標股台積電撐盤，推升大盤指數向上，終場指數上漲92.78點，收在12,763點，量能來到2,367億元，今日收量增紅K棒。台股在連二日回檔後，收復十日線大關，短線上指數維持高檔震盪，但中長多架構未變之下，選股依舊仍是重點，上市櫃公司半年報陸續出爐，盤面上將會聚焦在業績題材股，只要選對業績股，獲利不會太困難，加權指數目前所有均線都是發散向上走，仍然是強勢走高格局。

觀察指標股就是台積電為首，台積電目前訂單滿載，滿載還有一堆客戶排隊等著要搶台積電產能，這些客戶都是國際大廠，蘋果、高通、超微等，原本是競爭對手的英特爾都因為技術跟不上，想要把單轉給台積電，市場有看台股高點已到的說法，如果台積電將稱霸至少5年，請問台股怎麼會高點已到？

再看看目前景氣最近石油一直漲，除了因為美元貶值外，最重要的因素是需求，全球最大石油公司沙特阿美執行長，針對需求發表樂觀言論，中國也公布正面數據，石油需求強勁代表經濟正在起飛，經濟起飛下的台股，7月營收好上加好，上市櫃公司7月營收，攀升至3.04兆元再創今年新高，月增4.63%以及年增2.53%，不管是技術面景氣面，或是觀察指標股台積電，台股都沒有偏空的理由，短線上的拉回整理只要平常心去面對即可，不要整天想要摸頭做空，順勢而為操作才能長久。

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