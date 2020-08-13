《陶文看台股》震盪才是最好賺錢的機會

《陶文看台股》：周四（08/13）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天澤履卦】震盪才是最好賺錢的機會。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是「天德合吉星」職事的「三合日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶

水星釋放刑剋磁場的今天，謹言慎行是需要再度被提醒。

不過太陰星並沒有出現負能，這一天的諸事皆宜獲得了天星的認同。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

太陽與火星的合相益趨緊密，不過水星與天王星的刑剋相也日趨緊張，此種吉凶交參的天象，提供了賺取機會財利的機會，因此下跌才是最好的利多的現象出現了，短線反彈營造機會財利是贏家策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日大盤開低走低，一路在下檔位置盤整，柔弱之相一覽無遺，可見市場上的賣壓依舊沈重，而這也就是【澤火革卦】的特質。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方元素主事的卦象，雖然氣勢並不強大，不過後繼力道與壓力不宜小覷。

收盤後觀察，也果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點

【天澤履卦】是這一天（08/13四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是戰戰兢兢，步步為營，對於事務的執行而言，有必要重新檢視策略與步伐。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過卻也容易出現一種受到「大人」關注之後的炯炯有神。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的元素在於多方，並且是支撐和挺升的力道，這是個有利可圖的卦象。

儘管如此，空方還是處於氣盛的一方，因此壓力不宜小覷，只不過由於空方依舊釋放善意，再加上多方出現了自我感覺良好的現象，占得此卦的今日進出股市，回檔承接，反彈調節，順勢營造機會財利，將會是真正的贏家策略。

吉利方位：西北方、正西方、東南方。

吉利顏色：芥末黃、白色、駝色。

吉利數字：4、5、6、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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