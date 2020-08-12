《陶文看台股》順勢調節 改變操作策略

《陶文看台股》：周三（08/12）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤火革卦】順勢調節，改變操作策略

【股市黃曆】12日星期三

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「月德合吉星」職事的日辰，不過由於日犯「月忌」與「月害」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

冥王星釋放三合磁場，海王星則也釋放六合能量，這是吉利的日辰。

只不過日月刑剋剛剛上演，因此謹慎行事同時也是天星釋放出的訊息。

天星圖投資訊息：

雖然整體磁場呈現吉凶交參現象，不過由於太陽與火星的合相剛剛啟動，而金星也合相天王星，對於昨日依照天星訊息建議，拉回承接的投資人今天將會是個有利可圖的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤開低企圖反彈，不過不但沒有成功，反而在調節賣壓出籠的情況下，指數最後還是以下跌113點作收。

【火風鼎卦】的卦象訊息一一出現了

例如：從卦象中的多空架構角度觀察，發覺拉抬盤勢的元素繼續主事，只不過今天的氣勢更加明顯不佳。

又如：由於多方氣勢頗佳，大盤還是有機會上揚。就卦象而言，開高反彈宜站在調節換手的一方。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤火革卦】是這一天（08/12三）台股投資求財卦象

這一卦說的是革除和改革，對於事務的執行而言，代表的是洗心革面，建議換個角度和事情，應該會得到不同方式的領悟。

對於投資求財而言，也是如此。因此最直接的領悟就是調節、賣出，改變思維與策略。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方元素主事的卦象，雖然氣勢並不強大，不過後繼力道與壓力不宜小覷。

值得留意的是，多方不但氣勢不佳，同時也處於不表態狀態，再加上逢高調節或伺機賣出持股的氛圍十分濃厚，這是個順勢調節並改變策略的卦象。

雖然並不代表後續的多空，不過正逢劫財氣勢強烈的「甲申月」，短線風險需要受到重視，以免賺到的銀子給消耗了。

吉利方位：正南方、東南方、西北方。

吉利顏色：紫紅色、橄欖黃、白色。

吉利數字：5、4、9、6。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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