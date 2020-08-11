美股還是很強 台股強中透弱？

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天道瓊指數是繼續漲連漲7天，那斯達克指數是連跌2天也終於不再創歷史新高，道瓊指數不斷創波段新高，代表多頭就是很強很強，那斯達克指數是創歷史新高後的第1天拉回，當然代表多頭更是非常非常的強，所以美股就是很強，也不需要去找太多看空的理由，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多頭一路狂軋空頭是事實，多空的方向是要錢砸出來的。



昨天台股在大跌1天後立刻出現止跌強彈，今天台指早盤開平低後先往上再一路慢慢往下殺，收盤大跌117點收了一根中黑K，儘管指數目前還在相對高檔，但漲多就是空頭最大的題材，已經連續4個月的期約，多頭就是一路軋空頭，這個期約多頭的氣勢更強繼續狂軋空頭，下週三即將到期結算，空頭的時間已經不多而且是退無可退了，今天指數大跌吃掉昨天的紅K棒，明天是空頭的機會，就看空頭能不能好好把握。



大盤從歷史新高點13,031點後壓回，連續10天的高姿態橫盤整理，指數是越走越高逼近歷史新高，再創歷史新高只差臨門一腳，儘管份量最重的多頭指標台積電的強度沒有大盤來的強，今天的大跌或許也給了空頭有一些的想像空間，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，短期多頭比較強是事實，空頭已退無可退，除非殺出1根長黑K的強力表態，否則是無法抵擋台股再創歷史新高。

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