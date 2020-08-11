【經濟脫勾？】消費市場vs股票市場

消費者信心指數是衡量經濟前景的相對準確的指標，關係著消費者的財務狀況信心，該指數過去的方向也同時影響著股票市場，一直以來消費者信心指數與股市指數呈現同步的關係，但自從疫情爆發以來，消費者已與和股票市場明顯脫節。

消費者信心指數(ICE)

由密歇根大學對消費者每月調查，主要關於個人的財務與消費狀況，該調查包含五個問題：

與一年前相比，你的財務狀況較好還是較壞？

你未來一年的財務狀況會較好還是較壞？

明年的業務狀況是好還是壞？

未來五年的業務狀況是好是壞？

現在是購買大型家用電器等的好時機嗎？

S&P500 (還要介紹嗎？)

標準普爾500指數是500家最大的美國上市公司的市值加權指數。公司的市值是將其當前股價乘以流通股總數所得出來的，市值隨時間變化，其變動取決於每日的股價波動。

兩者脫鉤的原因是什麼？

為什麼股市沒有意識到消費者所感受到的困難？

主要原因可能有二：

原因1：科技在S&P500指數中的主導地位

一家公司在S&P500指數中的權重取決於其市值，這代表著某些產業可能比其他產業構成更大的份額，以下是每個產業在指數中的權重：

根據此細分，我們可以看到科技類股佔S&P500指數的四分之一以上。權重為27.5％，僅該產業就超過了後六名(工業到原物料)的總和。

這種不平等意味著科技類股的績效對指數的整體回報具有更強的相對影響。而在科技類股中，我們又可以找到更為突出的公司，比方說FAANGM這種巨型公司：

這些公司在過去十年中發展迅速，並在疫情期間繼續保持強勁表現。如果這種趨勢持續下去，S&P500指數可能會進一步向科技類股領域傾斜， 從而無法代表美國的整體經濟 。

原因2：美聯儲救市行動

股票價格通常反映公司的未來前景，這代表著股價會受到整體經濟前景相當大的影響，而隨著疫情的流行和消費者情緒的急劇下降，對於周期性消費相關產品衝擊尤其巨大。

而美聯儲實行的次級市場企業信貸融資(SMCCF)，卻消去了這些負面影響，以確保企業在疫情期間能夠獲得資金渡過難關，該措施分為兩計劃執行：

公司債券購買計劃

SMCCF目前正在從近800家公司的指數中購買公司債券。在該計劃的十個最大者中，有五個家公司正屬於為周期性消費：

該計劃旨在支持信用流動，在其宣布的6月份也使股市信心增強，在美聯儲直接支持公司的情況下，避免了因受銷售下降而導致破產的的相關風險。截至6月底，SMCCF已購買了4.29億美元的公司債券。

ETF購買計劃

SMCCF還被授權購買公司債券ETF，這對美聯儲來說是史無前例的，截至202年6月18日，美聯儲購買了五個最大的ETF，詳情如下：

儘管SMCCF購買ETF的規模超過了公司債券，但美聯儲已表示打算將直接債券購買作為今後的主要重點。

股票市場和消費市場會再同步嗎？

很難看到S&P500指數在不久的將來朝著更均衡的產業構成邁進，在疫情期間，美國的大型科技股一直保持韌性，有些甚至創下了歷史新高價位。而美聯儲還繼續致力於為企業提供信用注資，從而使它們能夠「借用」自己的方法擺脫疫情之困，並降低破產風險並可能加快經濟復甦來支撐股市。

另一方面，消費者信心卻尚未顯示出復甦的跡象，若當兩側都朝相反方向移動時，脫鉤狀態可能會變得更大，在近期內可能很難看到同步的機會。

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