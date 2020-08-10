陶文看台股｜汰弱換強 積極換手為先

《陶文看台股》：周二（08/11）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火風鼎卦】汰弱換強，積極換手為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是日犯「厭對」的「休廢日」，這一天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶

天王星會相，水星刑剋，這的確是個不吉利的日辰，重要吉事與抉擇宜避開，同時還需要謹言慎行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

太陽與火星的吉相磁場，對於投資求財是一種吉利的寫照，金星正逐步邁進天王星的合相範疇，大盤拉回依舊值得承接，這其中又尤以高科技概念股為最。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日大盤開低震盪走高，中場後雖然大盤走軟，不過最後依舊以上漲65點作收。

【水地比】的膠著與遲疑只維持了半小時，拉抬的元素果然展現當家作主的魅力，選擇相信卦象回跌承接的投資人不在少數。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火風鼎卦】是這一天（08/11二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是汰舊換新，對於事務的執行而言，代表的是順勢改變策略。同時也代表貴人相助的氣氛明顯。

對於投資求財而言，也是如此。短線調節後順勢汰弱換強，就是個短線財利活絡的卦象。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺拉抬盤勢的元素繼續主事，只不過今天的氣勢更加明顯不佳。

幸運的是，由於多方氣勢頗佳，大盤還是有機會上揚。就卦象而言，開高反彈宜站在調節換手的一方。

吉利方位：正南方、東南方、西北方。

吉利顏色：紅色、粉綠、白色。

吉利數字：9、6、4、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!