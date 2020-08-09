陶文看台股｜08/10至08/14一週股市黃曆

《陶文看台股》：（08/10至08/14一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天火同人】看回不回，短線依舊有利可圖。

周線連8紅，台股是不可擋，即便標竿股出現的震盪回軟現象，而外資也出現賣盤，市場依舊樂觀。上週周線收漲164點，對於上週見到13031點之後回檔的抱歉感，上週大盤給了最大的鼓勵，【山地剝】卦象中的市場追價意願明顯，空方也是方善意，因此「剝落」的卦象也就稍稍展現，就像目前的市場氛圍一般，看回不回。

時序進入8月第二周，節氣已然進入了「立秋」，亦即「甲申月」。這個月雖然是「歲祿星」照拂的月份，不過從「甲申」的角度觀察，發覺這將會是個值得謹慎的「劫財月」，而且是不利於投資求財方面的偏財。再就【山雷頤】月卦的角度觀察，也發覺也是空方主事的階段，雖然空方氣勢並不強，不過市場氣氛容易受到影響的現象也出現在卦象中。因此低接不追高的建議也同樣適用於本周，最重要的是短線反彈宜以調節納財為先。雖然如此，從【坤為地】年卦的角度觀察，發覺即便出現利空消息，大盤也不容易出現重大回檔走勢。

【天火同人】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是夥伴幫忙的訊息，對於事務的執行而言，這是個十分理想的好卦。不過對於投資求財而言，恐怕就不是如此了。值白地說，【天火同人】其實就是個劫財卦，因此擁有「與人分金」的說法。不過還是讓我們用卦象中的多空架構角度觀察，發覺並不如一般評語說的如此不堪，卦象中主事的依舊是拉抬的元素，即便外資站在賣超，遲早還是會再度認錯，而卦象中氣是頗盛的多方，又獲得了空方的友善助益，看回不回已經不是重點，重點在於空頭不死，多頭不止。即便8月真如節氣所述是「劫財月」，最起碼本周依舊是短線有利可圖。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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