陶文看台股｜就線論線 務實運作

《陶文看台股》：周一（08/10）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水地比卦】就線論線，務實運作。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然出現了「歲德合吉星」的身影，不過由於正值「往亡日」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶

金星釋放吉利的合相磁場，就天星角度的觀察，這一天的吉利程度還是值得肯定。

只不過由於水星處於刑剋相位，重大事務的抉擇與變動，的確有必要另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星相位理想，水星處於刑剋狀態，不過太陽的合相卻也十分醒目，這一天的投資求財雖然容易出現短線震盪走勢，不過吉利程度依舊值得肯定。順勢而為是值得參考的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五大盤從開盤開始就一路下走，頭有不回地繼續下走，自然是不理會【山火賁卦】的亮麗了，頗有一副直接進入黃昏的意思。不過卦象與預期的震盪果然出現了，終場下跌84點，而盤勢的支撐力道也獲得了應証。

今日【股市黃曆】另類觀點

【水地比卦】是這一天（08/10一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是膠著，對於事務的執行而言，並不容易找出明確的方法和方向。這個時候最需要做的是「釐清」，釐清方向，釐清方法，撇開人的因素，回歸到系統。

對於投資求財而言，同樣如此。就線論線比就市論市要強多了，遵守系統的訊息，克服人性的弱點，這是個吉利的卦象。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然拉抬大盤的元素繼續主事，不過氣勢卻十分不理想，因此這一天的盤勢容易出現上漲無力的現象。雖然氣勢旺盛的空方也持續釋放善意，不過由於多方氣勢不佳，若非多方後繼力道明顯，這一天的盤勢應該會十分不堪。

就卦象而言，反彈調節，回跌承接，將會是今日值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正北方、西北方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、7、6、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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