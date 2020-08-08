星座理財（8月10日～8月14日）

白羊座－反彈逢高 賣方為先

火星白羊逐步進入後段。木星刑剋依舊，一動不如一靜的現象仍舊存在。愛情運勢理想，對女白羊而言，這周的邂逅也會是美麗的。謹慎理財的提醒條件依舊存在，逛街時別攜帶信用卡，只攜帶少量的金錢，否則很難避免一場歡喜劫財。投資求財，反彈逢高站在賣方為先。

幸運物與色彩：黑曜石與正紅色。

幸運數字：9、1、4、3及其組合。

金牛座－短線順勢 靈活運作

天王金牛磁場不理想，這是宜謹慎溝通的訊息，尤其自己人的互動更需細心。家庭磁場十分理想，對有意調整布局的金牛而言，這是理想的時段，改變是為了讓生命擁有更豐富的色彩。貴人磁場優，廣結善緣要由裡自外，金牛的付出就是回收。投資求財，短線順勢靈活運作。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字： 7、4、8、3及其組合。

雙子座－投資策略 調節納財

財利運勢佳，對商務買賣與業務行銷的雙子，這是值得加把勁的訊息。心想事成的磁場出現，願有多大，力量就有多強，大膽向幸運之神許願吧！人際磁場詭異，多說話也不是，少說話也不對，不過貴人明顯，不過不在身邊，有機會多參加聚會。投資求財，調節納財為主要策略。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：9、0、4、8及其組合。

巨蟹座－職場收入 可望提升

金星巨蟹展開序幕。守護星合相，讓巨蟹成為本周幸運星座榜首，職場事務與人際關係磁場出現喜悅式的轉變。廣結善緣成為本周理想的旺運策略。理財態度恐怕要謹慎了，對於團購行為有必要檢視需求性，不過職場收入有機會提升。投資求財的部分，市場氣氛不宜過度依賴。

幸運物與色彩：螢石與藍綠。

幸運數字：3、4、9、0及其組合。

獅子座－國際情勢 值得留意

獅子之月進入中段。機會磁場逐步探出頭，安排學習課程，即便是簡單的講座或讀書會，都有機會結識貴人而提升好運。事業運勢理想，用心觀察身邊朋友的心情，給予關懷，扮演聆聽的接收者，先成為別人的貴人，就容易擁有更多事業貴人。投資求財，國際財金動向值得參考。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：6、7、1、8及其組合。

處女座－以靜制動 順勢而為

好心情就容易擁有好的運勢行情。面向陽光就見不到陰暗，打開心接受陽光，許多瑣碎的煩惱也容易雲開霧散。耳根子別太輕，人云亦云只會失去正向主導權，尤其需規避先入為主的念頭。這是以靜制動的一周，以不變應萬變就是贏家。投資求財方面，反彈調節，順勢而為。

幸運物與色彩：石榴石與咖啡色。

幸運數字：1、4、9、2及其組合。

天秤座－工作執行 放鬆心情

人多地方不要去，未必因為人多嘴雜，而是人際關係負能量頗盛，很難避免不被感染灰色情緒。工作運勢優，做該做的事，放鬆心情執行，至於旁人的閒言閒語就讓它隨風飄去。事業運勢理想，守護星幫天秤找到提升事業價值觀的感覺與方向。投資求財，順勢營造短線區間財利。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字： 7、8、4、6及其組合。

天蠍座－把握機會 借力使力

健康磁場不理想，放寬心放慢腳步讓精神有機會舒緩，否則恐怕醫師也幫不上忙。貴人磁場明顯，本周大利廣結善緣儲備貴人籌碼，從擁抱學習心情開始，因三人行必有我師。合作磁場活絡，機會來了值得掌握，借力使力邁向目標少費力氣。投資求財，國際財金動向是主要依歸。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、4、9、1及其組合。

射手座－投資求財 設妥區間

事緩則圓，射手的急躁特質，在本周有修正或收斂的必要，尤其面對愛情事務更需如此。欲速則不達，應該就是此種意境了。財利運勢出現微妙轉化，對有意購買屋宅的射手，這是值得進場賞屋的好時機，吉屋可望覓得，價錢也容易滿意。投資求財，宜設妥區間，順勢而為。

幸運物與色彩：紫水晶與粉紫色。

幸運數字： 1、6、9、8及其組合。

摩羯座－貴人磁場 就在身邊

三星匯聚的世紀會相持續，以逆行方式會相，攸關日後運勢旺衰的重要抉擇，避開目前這段期間為宜。家庭重要事務，也有必要規避之，不論是搬家、入宅，還是修造，甚至家人間的互動，都有必要謹慎面對。貴人磁場明顯，而且就在山羊身邊。投資求財，短線順勢為宜。

幸運物與色彩：海水藍寶與淡藍色。

幸運數字： 1、4、6、7及其組合。

水瓶座－投資運作 個股為宜

上周謹言慎行的建議，本周繼續適用。生活的人際互動，有必要戀舊「君子之交淡如水」的修為，有點黏又不要太黏。工作運勢優，關鍵是遇到貴人，加上寶瓶的好心情以及分享好心情的動作。愛情運勢佳，遇到對的對象請用心掌握。投資求財運勢也是如此，個股運作為宜。

幸運物與色彩：鈦晶與乳白色。

幸運數字：7、4、6、2及其組合。

雙魚座－急漲賣出 急跌承接

海王雙魚處於逆行狀態，加上木星逆行合相，對雙魚而言，表示有必要避開理所當然的思維。財利運勢不如預期，購買物件的當下多給自己三分鐘時間，仔細思考需求性再動手。愛情運勢理想，喜悅和甜蜜值得運作。投資求財，正向積極，急漲賣出，急跌承接，營造機會財利。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。