黃勇文｜淺談台股資金潮

文/資深分析師黃勇文

美股那斯達克指數創下11,002點的歷史新高，代表全球股市都是資金潮流勢不可擋，當然台股之前也是歷史新高，代表多頭需要資金的進場，股價才有利推動。在美國聯準會公布低利率(0－0.25%)政策，至少到2020年底，意味美國經濟成長率確實不佳，但是很明確看到全球股市是靠資金潮的帶動下，指數創高後續就是高檔震檔格局。美股能夠持續創高的關鍵，或許年底就是美國的大選年，不希望因為疫情影響經濟，全球最怕的是如果貨幣政策無效時，是否會引起全球經濟大衰退，是值得探討的問題。

台股國安基金能夠在萬二關卡之上，持續利用護盤工具，讓台股守穩萬點之上，雖然國際疫情及經濟前景不明下，有安定股民的信心，但是政府官員也強調，資金行情來得快去得也快，投資人必須考慮風險控管。

市場傳出八吋晶圓廠產線滿載，帶動半導體大廠、IC設計大廠間接受惠下，台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等都是支撐台股創新高的關鍵。從技術面來說，大盤創下30年新高，後續8月中旬公布的財報、加上7月營收的公布，將是會影響此波台股能夠再次突破13,000 點的關鍵。國際股市尚未有空頭走勢，未來只要新台幣持續升值下，熱錢不斷的湧進下，短時間金融市場都是高檔震盪，除非台股出現連續性的重挫格局，否則資金寬鬆下短期不會改變。

在操作建議下， 大盤面臨前波高點13,031點的歷史天價，但成交量都是屬於溫和的在2千到3千億元左右，對於盤面而言，都是屬於溫和的量能，未來如果出現3,500億以上大量收黑時，才須注意多空變盤的問題。操作上主要以5G通訊發展的族群為主，包含半導體上游，IC設計晶片、伺服器、網路通訊設備等，都是可以注意的族群。

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。