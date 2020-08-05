陶文看台股｜台股空方動作頻 是順勢而為

《陶文看台股》：周四（08/06）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷山小過】努力吧！一起向沈萬三學習。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，正值「四絕日」的今天，重要吉事避之為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶

天王星釋放合相磁場的今天，似乎並沒有如農民曆所說的這麼不吉利，這是個更換心情的好日辰。

值得一提的日，木星的吉利合相正逐步上場，因此對於好事情或重要事務的鋪墊，今天值得用心進行。

另外，明天是「立秋」，是金氣最旺的季節的開啟，請仔細留意「未來學達人陶文」專欄的開運撇步。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星雖然沒有和其他行星產生實質上的相位關係，不過卻出現了幸運點的祝福，對於投資求財而言，這又將會是個幸運而有利可圖的天星日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股繼續上演跳空開高的戲碼，大盤全場以高檔震盪的方式發展，終場以上漲92點作收，量能也微幅增加，一副想收回萬三榮耀的氣勢。【天山遯卦】的「繼續上揚」卦象訊息出現了，而在高點狹幅震盪也將市場的「短線調節」思維充分描述。

今日【股市黃曆】另類觀點

【雷山小過】是這一天（08/06四）台股投資求財卦象。

這一卦說的故事意境是一隻天空中翱翔了一段時間的大鳥，有點兒累，興起了下降歇息的念頭。對於事務的執行而言，占得此卦代表的是該仔細思考「著陸點」的尋找與創造。

對於投資求財而言，自然也是如此。大盤不斷撐在高處，萬三指日可待，屆時股民們應該是人人都是沈萬三吧！

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺今日主空全場的依舊是拉抬的元素，即便氣勢不佳也依舊使勁。

空方動作頻頻，其氣勢卻在上漲之後才出線，雖然多方氣勢不佳，不過由於退居幕後，因此可以預料的現象，將會是接下來的漲勢和多方毫無關係，而是繼續哄抬的氣勢。這個時候，唯一的好策略就是順勢而為，空頭思維一天不死，多頭氣勢就一天不會削減。

吉利方位： 東北方、正南方。

吉利顏色：土黃色、紫紅色。

吉利數字：8、2、9、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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