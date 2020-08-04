林建發｜那斯達克創歷史新高 台股將再戰新高

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不論是道瓊指數還是那斯達克指數都是漲，特別是那斯達克指數漲得比較多而且是再創歷史新高，只要可以創新高，不管是波段新高還是波段收盤新高，代表多頭就是很強很強，更何況是歷史新高，當然代表多頭是非常強，也不需要去找太多看空的理由，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多頭一路狂軋空頭是事實，多空的方向是要錢砸出來的。

昨天台積電ADR在連跌2天後出現止跌，今天台指早盤直接跳空開高後慢慢震盪走高收最高，收盤大漲189點收了一根紮紮實實的中紅K，昨天的大跌、今天漲回去了，短多方的力道是略勝一籌，新的多頭成功壓制空頭的氣焰，儘管漲多就是空頭最大的題材，而指數也在相對高的位置，已經連續4個月的期約，多頭就是一路軋空頭，這個期約多頭能不能繼續這麼強下去，就看多頭的決心夠不夠了。

大盤從歷史新高點13,031點後壓回，連續5天的高姿態橫盤整理，昨天大跌、今天大漲，指數穩穩守在12,500點之上，但偏偏這一波最強勢的多頭指標台積電領先大盤昨天跌破橫盤整理區間，儘管多頭給了空頭有一些的想像空間，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，短期多空激戰是在所難免，橫盤整理過後，多空終究會走出方向，今天的大漲，似乎是提前預告台股將急起直追、再戰新高。

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