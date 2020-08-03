林成蔭｜錢潮洶湧 價值型股可望輪動

盤勢分析：

2020年真是特別的一年，第一季才因疫情肆虐，投資者陷入愁雲慘霧的恐懼中；第二季起，金融市場脫離谷底，看回不回的盤堅而上；第三季的第一個月，資金貪婪的蜂湧而出，台股創下天價爆出天量，對照5個月前的緊繃情緒，恍如隔世。資金瘋狗浪加上對經濟復甦的樂觀預期，是推動股市的重要原因，檢視這兩項條件是否有所改變，是8月起金融行情演變方向的關鍵。

美國聯準會（FED）甫於7月28～29日舉行公開市場操作委員會（FOMC），這是病毒侵襲世界各地後的首次會議，如市場預期在利率上沒有更新的動作，但上一次的數據是去年底推出，3月會亦取消，本次大幅下修經濟預測的數據，其中的利率預測路徑顯示，現在的低利率將持續到2022年，意味著甦仍有變數，資金寬鬆環境短期內不會有變。

台灣上周公布的6月景氣對策燈號呈現黃藍燈，綜合判斷分數為19分，與上月上修值持平，雖未往藍燈區惡化，也未回到綠燈的正常軌道，幸而領先指標經回溯修正後出現連續2個月上升；資金亦是充沛，才結束的央行理監事會議也是不降息，理事們一致認為，國內經濟相對穩定，市場流動性充裕。

綜合研判，先前提及的「資金寬鬆，景氣稀鬆」大方向沒有太大改變，當氾濫錢潮推升金融商品到一定程度後，接下來的重點就是經濟動能是否跟上，成為8月份行情發展的關鍵，目前是已見復甦，但力道有待加強。

操作建議：

從股市的角度觀察，台股加權指數在台積電、聯電、世界先進等晶圓三雄為首的半導體族群帶領下，於7月28日盤中創下13,031點，成交量也來到3,489億元，雙雙締造歷史紀錄，因當日開高走低，有量價同時到頂的味道，上檔形成套牢區，消化需要一段時間。

投資策略採取多頭水位，資產配置上仍以科技股為主軸。蘋果公布的財報數據優於預期，不過新機發表時程延後將遞延數周，這印證市場先前的猜測，也可能是手機業者第三季展望模糊的原因，如今確認第四季蘋果新品將上市，特別是支援5G的iPhone 12系列將登場，具蘋概色彩基期低價值型的大立光、鴻海、鴻準、群電等可望輪動；再者，獲利及股利穩健的業者如通路股的華立、大聯大、聯強等，工控DRAM股宜鼎等，在震盪而低利的時代將受青睞。

新台幣今年表現強勁，成為亞洲最強貨幣，主因為台灣實質基本面佳、外資進場買股，以及國人在國際政經動盪時將資金匯回，進而帶動新台幣升值，國泰統計的全國房地產指數呈現價量俱漲，且台中、台南、高雄房價已漲破上波高點，營建業者如海悅、冠德等，土地資產亦水漲船高，台肥、士林三寶等低檔有限。

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