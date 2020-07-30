台積電太貴？ 這指標讓你避開「貴買」股票

本篇文章是微股力達人：鍾騏遠於2020年7月29日在微股力觀點分享。

近幾日台股最夯的議題，就是護國神「積」台積電了，除了公司本身挾帶著產業的競爭優勢之外，在5G發展的大趨勢底下，低奈米晶圓的應用，也出現爆發性的成長，吸引國內外晶片廠爭相投單，使得股價持續創高！而就在7月27日當天，因市場傳出美國晶片製造商大廠-英特爾，7奈米製程有疑慮，激勵美國台積電的ADR，在美東時間7/24（五）大漲超過10%以上。而周一（7/27）開盤台積電就直接開高，最後鎖到漲停的位置。

台積電大漲，對於台股而言是相當的重要的一件事，不只股價漲停，連同台股加權指數也出現大漲284點的情況，一時之下所有的媒體都在播放台積電的利多消息，使得市場上的投資人，開始關注這一檔台積電，成為隔日市場上追逐的焦點。不過，7月28日台積電早盤就直接開高，幾乎接近漲停的位置，就在10點過後，股價開始急轉直下，使得早上搶進的客戶，直接套在最高的位置。

台積電的趨勢向上，佈局台積電原本是一件好事，但是就是買的太貴、出現短套，讓不少投資人感到無所適從。騏遠這邊來分享一個指標，讓好友可以避開「貴買」的股票。這個指標就是－「布林通道」，布林通道是1980年就被美國的分析師所提出的技術指標，它利用移動平均線和標準差，來標示出股價漲跌的乖離程度。指標有三個軌道，分為上軌=中軌+K*N、低軌=中軌-K*N，而中軌就是月均線。我們以2330台積電，在7月28日的K線來作說明：

台積電股價在7月27日的時候，已經帶量攻到漲停的價位，此時的股價已經乖離到布林通道之外，第二天7月28日，直接開在接近漲停的位置，乖離幅度更進一步擴大。就過去的路線來看，台積電如果乖離到布林通道之外，而且要延續下去的話，股價的漲幅都會在2%左右的，這樣的走勢就可延續好幾天。

也就是說，當台積電股價走在布林通道之外時，股價的漲幅都不會太大。如果突然之間大漲，而且兩天接近20%，那麼它的乖離幅度，就已經遠遠超過之前的「正常走法」，而且量能高出平時均量甚多（另一項判斷指標，後續會再出另一篇文章來說明）。

一旦發生這種情況，好友不妨靜下心來思考一下，兩天的漲幅這麼的大、量能也超過均量甚多，後續還會有什麼利多來支撐股價續航呢？如果沒有的話，現在買進是否太貴呢？7月28日當天，台積電出現帶量長黑，短線而言，套牢的賣壓，勢必會形成上漲的阻力，先別說會不會漲，光是面對這麼多的套牢量，股價就容易進入整理。所以投資朋友要注意一件事，就是當股價第二天乖離到布林通道之外，且兩天漲幅接近二成，不妨耐心一點，等待拉黑的時候再行佈局即可。

(本篇文章為微股力達人：鍾騏遠享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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