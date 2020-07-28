台積電高檔墓碑線！晶圓雙雄行情就此結束？

在英特爾可能轉單給台積電（2330）的利多激勵下，台積電ADR走出連續兩天大漲10％的超強走勢

但…台股在7/28的行情中，台積電股價卻走出開高走低的墓碑線，振福也接近10％

同族群的晶圓代工廠聯電(2330)，也出現爆量打開漲停往下，世界先進(5347)也出現爆量震盪的局面

首先，我們要提醒大家，以台股來到接近一萬三千點的目前來說，多頭已經走了44XX點的行情，這裡的任何個股或族群，如果出現連續噴出的情況！

本來就是要注意是否容易出現高檔震盪或反轉的可能性，而台積電可能接到英特爾的訂單，我們就仍要去探討他的可能性……

由資本支出來看，的確在2020年台積電資本支出擴大到170億美元，不過這主要著眼在先前預估在 5G 及 AI 的需求，換句話說今年的資本支出並沒有把英特爾的可能代工需求放在內

其主要需求還是在於全球最先進的5奈米製程及對於相關智慧型手機及高速運算產品的訂單，也因此，英特爾突然的可能訂單需求也就造就了這兩天台積電及其他台股晶圓代工股價的瘋狂上漲，但… …

這筆訂單真的會讓台積電實質獲利嗎？這可能是一個問號。

因為以目前的台積電產能，應該是沒有多餘產能提供給英特爾，那如果以兩年內來看，則或許可以得到來自英特爾的部分訂單，這當然也要看英特爾後續的製程進展狀況而定

以我們對於英特爾的了解來說，其很明確是以CPU技術及生產高度自主化傾向的一間公司，即使釋出訂單，或以短期為主，長期則要再觀察

而再由下圖，外資對於台積電的目標價擬定來看，最新落在400-500區間

而近日的台積電大漲，就已經來到目標區囉! 那麼外資是否會再繼續追價台積電呢?

就要繼續看了，因此，就目前股價位置來說，投資策略也就不宜再過度追價了…

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