陶文看台股｜高出低進 順勢而言

《陶文看台股》：周二（07/28）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山火賁卦】高出低進，順勢而言。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，正值「陽德日」再加上擁有「長生」氣息的今天，除了不宜「安床」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖吉凶

日月刑剋進入尾聲，天王星的衝剋悄悄上場，於是一組不協調的天象出現了，那就是由太陽、太陰與天王星所組成的「三刑會沖」。

對於事務的執行而言，這是個宜謹慎的日辰。

不過由於水星的合相，因此順勢而為由成為了值得參考的趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天星中，與投資求財有關的星曜都陷入了負能量區，唯獨水星釋放出吉利的合相能量，對於投資求財而言，震盪極容易成為今日的主場，而短線財利也盡在震盪的節奏中浮現。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開高後以高檔狹幅震盪的方式盤旋，早盤見到了史上的高點12686點，雖然尾盤氣勢稍嫌遜色，收在12588點，不過日線依舊上漲了284點。

【離為火】的結構性變化卦象特質，果然出現了，而卦象多空結構多方主事的現象，也獲得了凸顯。

今日【股市黃曆】另類觀點

【山火賁卦】是這一天（07/28二）台股投資求財卦象。

這一卦說的依舊是亮麗，對於事務的執行而言，這一卦代表的是壯盛之後的最後紅霞，雖然亮麗卻有一種需要掌握的臨去秋波。

對於投資求財而言，則容易出現亮麗之後的整理，而這個時候較為理想的趨吉避凶，卻還是順勢而為，只因為即便是臨去秋波的亮麗，依舊是亮麗。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然拉抬指數的元素繼續主事，不過由於代表釋放空分訊息的元素氣勢頗盛，因此容易出現短線震盪回檔走勢，只不過幸運的是，由於低接的卦象訊息十分濃厚，因此高出低進的傳統策略，今日依舊適用。

吉利方位：正東方、東南方、正南方。

吉利顏色：紫色、綠色、粉橘色。

吉利數字：9、4、5、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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