莊佳螢｜台積電跟聯發科領軍 台股新黃金十年展開

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美股四大指數均上漲，道瓊指數上漲165點，那斯達克指數上漲25點，但台股今天卻表現平淡，其中股王大立光重挫逾 4%，失守4,000元關卡，指數一度跌逾百點，在聯電及聯發科強力穩盤下，跌幅略為收斂，終場下跌60.23點，但仍強勢守住5日均線，驚險守住12400點關卡。

中美關係緊張是今天盤勢偏弱原因，美國川普政府周三突然要求在72小時之內，中國要關閉休士頓領事館，中國則揚言回擊，這是川普的選舉招式，是屬於政治事件。觀察籌碼面，外資持續賣超90.94億元；投信買超6.18億元，呈現連 9買；自營商則大幅賣超49.84億元，三大法人今日合計賣超134.5億元。

今天的台股，技術面跟籌碼面都還沒有太大的敗筆，主要還是消息面的部分，仔細想想，川普說為了保護智財權財強迫中國關閉使館，但是明眼人都看的出來，把炮口對準中國，才能拯救他低迷的民調，這明顯是政治動作，先前即已說過，川普會一邊攻擊中國但一邊持續拉抬美股指數，在美國總統選舉之前，這會不斷的發生，但千萬不要因為這樣就看空行情去放空，因為股市會在利空中創高，所以投資朋友請放心，這只是短線的利空新聞，要看的懂這是政治動作，股市多頭趨勢不會改變，相反的因為美中衝突中國開始去美化，華為大單塞爆台積電產能，海思大單灌注聯發科，台股受惠去美化的廠商業績將一一飛上天，這是台灣20年來，再一次迎來大成長的機會。

由台積電跟聯發科領軍，外資調高台積電目標價到500元，調高聯發科目標價到1200元，絕對不是隨便亂喊，因為他們也看到了趨勢浪潮。看看台幣持續升值，除了熱錢的資金效應之外，為什麼資金持續湧入台灣？如果還看不懂的話，將會錯失賺錢的機會。台積電跟聯發科的強勢，將會整體提高台股本益比，所以其他股票就算是獲利不變，股價也還有上漲空間，如果是有業績成長的股票，或是財報優於預期的公司，股價將會大幅超越過去水準，這就是「資金浪潮」的威力，台灣將會迎來新的黃金十年，可順勢偏多操作。

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