陶文看台股｜反彈調解 積極換手

《陶文看台股》：周四（07/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【巽為風卦】反彈調解，積極換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是「天貴吉星」照拂的「三合日」，雖然出現了日犯「大煞」與「四方耗」， 這一天依舊諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖吉凶

獅子之月，展開序幕。

土星的衝剋也跟著進入獅子座，對於職場事務而言，一動不如一靜。

水星與火星的刑剋，透露出謹言慎行的重要，尤其是面對自己人更需謹慎。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金火合相依舊，對於投資求財而言，代表的是利多不變。

不過水火刑剋，卻又在提醒投資人謹慎，雖然衝高機率依舊存在，不過近關情怯的氣氛愈來愈濃厚，因此不要浪費掉每一次的高檔獲利入袋的機會。

震盪愈大，財富愈豐碩，短線機會財利不宜輕易錯過。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤開高走高，雖然早盤一度回軟，不過大盤氣勢依舊理想，盤中再度創下30年新高紀錄，那就是12485點。

又是一個乘風而起，隨風而行的卦象，重點在順勢而為。

今日【股市黃曆】另類觀點

【水山蹇卦】是這一天（07/23四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是進退維谷，對於事務的執行而言，代表的是，有必要停下腳步，檢視和修正計畫後再出發。

對於投資求財而言，自然也是如此。

指數不斷創新高紀錄，而國際疫情卻也不斷傳出新高紀錄，市場出現了一個問題，那就是大盤到底會不會再向上攀升，12682是不是蓋子，我該繼續加碼追逐嗎？

此種氣氛容易在占得【水山蹇卦】的這一天浮現，這是市場氣氛，正常的市場氣氛。

從卦象的多空架構角度觀察，發覺這一天的主要氣勢在於空方，壓力是盤勢發展的主軸故事，因此震盪不會少。

不過有意思的是，正所謂「空頭不死，多頭不止」，這裡指的是空頭的思維和害怕。卦象中的空方出現了詭異的動作，那就是繼續釋放善意。這一天即便不是大暴走地空轉多，也會是再度攀升創新紀錄。

然而就保護荷包的角度來說，高出低進依舊是今日營造機會財利的主軸策略，也才不會違逆了財神爺的好意。

吉利方位：正北方、西北方、正南方。

吉利顏色：水藍色、金黃色、紅紫色。

吉利數字：9、7、6、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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