陶文看台股|順勢納財 積極換手

《陶文看台股》：周三（07/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【巽為風卦】順勢納財，積極換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是「天貴吉星」職事的「天恩日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶

天王星的刑剋現象進入尾聲，火星的合相方興未艾，而金星則釋放出吉利的能量，這是個諸事皆宜的日辰。

唯，太陽和土星（世紀會相）的對峙如火如荼，因此職場上的重要抉擇，還是以事緩則圓的策略為佳。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星、太陰星和火星所行程的小三角形，釋放的是正向能量，對於投資求財而言，代表的是有利可圖。

只不過，水星和天王星的刑剋，還是需要留意市場交易氣氛的短線變化，而此種現象又尤以高科技類股為甚。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤跳空開高走高，盤中再度創下30年新高12450點，只可惜量能並沒有同步強壯，【山天大畜】果然是個有利可圖的卦象，而短線再度往上攀升的戲碼也如期出現。

只不過，另一個卦象重點訊息你掌握了嗎？

那就是～「值得提醒的是，透過卦象中的多空架構的解讀，發覺這一卦的重點還是在於掌握調節納財的機點。唯有聰慧的震盪換手，才會有豐碩的荷包內容。」

今日【股市黃曆】另類觀點

【巽為風卦】是這一天（07/22三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是順勢而為，隨風而行，對於事務的執行而言，代表的是靈活運作。

投資求財的方面，也同樣如此，那就是短線財利活絡，靈活快樂營造荷包內容。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺掌握主要氣勢的依舊是多方，並且是拉抬盤勢的主力方。

進一步觀察，發覺空方在卦象中不但氣弱，同時還扮演援助多方的角色，由此可知這是個值得繼續樂觀的卦象盤勢。

只不過還是需要提醒的是，即便卦象結構十分友善，有十分未來性，不過短線上財利的納取，還是不宜暴殄天物。換個角度來說，那就是順勢納財，積極換手。

吉利方位：東南方、正北方。

吉利顏色：粉綠色、海水藍。

吉利數字：4、5、1、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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