資金瘋狗浪襲捲台股 想活命就看這「指標」

1989年那是「只要有買股票，幾乎就能賺錢」的大投機時代；「多數人不在乎基本面，都在打探主力明牌，到處問『阿不拉』在幹嘛、『亞聚陳』買什麼？」

聽前輩講述那年代，號子人山人海、開戶還得保證人，早上炒股，晚上唱歌喝酒的「美好年代」，從股價與產業結構對比當年與現在，「不怕追高」的投資情緒今昔皆然，當年瘋狂追價、眾多資金追逐少數籌碼的狀況，締造了八千金的盛況（大盤同時出現8檔千元以上個股）。

時至今年，結算至7月8日，台股則有5檔「千金股」！雖然千金股的檔數不比當年，但現階段股價在500元至千元之間者有13檔，100元至500元股價的個股更有187檔。彙總市值，100元以上高價股的總市值超過20兆元，占去大盤五成以上。

這反映了2件事：第一，市場錢多；第二，資金很勇敢。

市場投機的氛圍碾壓投資的本質，當年而立的「投機者」如今已屆耳順，對於晚了十年才進入股市的人就是2000年的萬點與網路泡沫，沒有經歷1989至1990年資金行情的人，這次，真得好好學習什麼叫資金瘋狗浪！「如果看本益比操盤，上半年績效一定很慘！」、「既然是資金行情，資金指標就是最重要。」

簡單說，現階段觀察「生活」經濟基本面，重點在於「經濟活動解封」的狀況是否穩定，只要維持平穩向上，股市的樂觀氣氛就不至於瞬間扭轉。面對令人期待又怕受傷的資金瘋狗浪，雖然現在過了最佳投資時機（要買在相對低點才叫最佳投資），許多「優質」個股都已在歷史高價區，但資金浪潮一時半刻還不至於消退，因此現在不妨從「交易」的角度介入，也就是開啟『積極賺價差的模式』，挑好幾檔個股順著波動摸，高出低進用Swing模式，依然有機會賺到豐厚利潤。

1990年2月台股攻上12682點，那時的大盤本益比是85倍；國泰人壽股價最高衝到1975元時，本益比是200多倍！那是瘋狂的極致，接下來就是暴跌。

未來，沒人說得準，投機者只能做好「鑑往知來」，往機率較大的方向做，為機率較小的發生做好應對。

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