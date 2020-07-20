生技股回檔 熱錢湧何處？專家曝後續布局

儘管美國道瓊回補空方缺口，但台股近期帶量大漲，許多個股基期都已經來到相對高檔區，而加權指數沒有跟上美國股市，反而錯過10日線扣抵發動點，後續如果10日線下彎，則大盤將不排除回測月線支撐。

不過，由於月線上揚、且扣抵值距離仍有一段距離，後續將觀察大盤回測狀況，如果回測月線有守，則下半年仍有行情可期，主要的原因是疫情因封城而控制、選舉行情等，所以好的族群、個股，如果有回測的話，反而是長線佈局機會。

今天盤面上輪動的個股多數集中在另類投資，包括太陽能、另類散熱、以及部份低基期的5G INFO、車用、特斯拉等，而生技指標合一雖然一度打開，並且回升到平盤之上，但是由於賣壓仍重，尾盤又打到跌停的位置。

生技類股回檔，並沒有完全跑到電子股，反而是再生能源、低期的個股身上。這代表，大盤後續走震盪整理的機率較大，類股之間則是進行資金的移動，操作上若非低基期帶量起漲的個股之外，若要追強勢股的話，留意基期高低為上。

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