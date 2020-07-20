陶文看台股|台股氣勢不佳 多空俱弱

《陶文看台股》：周一（07/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水雷屯卦】悶歸悶，支撐力道也不強，但低接者依舊大有人在。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是「天德吉星」和「月德吉星」併臨的日辰，即便出現了「月害」的現象，這一天依舊諸事皆宜。

不過值得提醒的是，這一天的事務執行順遂重點還是在於人和。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖吉凶

從木星釋放衝剋磁場看來，這是個不吉利的日辰，謹慎成為了今日的行事法則。

不過幸運的是，海王星扮演舒緩角色，代表換個心情與心境對於事務的執行而言，容易出現截然不同的意境。

換個角度來說，那就是新處理心情，再處理事情。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星合相持續，水星依舊處於吉凶交參狀態，這是個操作難度頗高的天星寫照。

值得提醒的是，金星和海王星的刑剋天象剛剛上場，也逐步進入嚴峻狀態，對於題材架構在夢想狀態的標的而言，短線上的夢醒是必要認知。

震盪是很難避免的盤勢，即便不代表會出現重挫，不過急跌站在買方依舊有機會營造短線財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五台股大盤雖然以跳空開高模式出發，不過震盪現象隨即出現，經過一段盤面上的高檔震盪之後，尾盤還是一度下殺至盤面下，終場雖然依舊拉抬收紅，不過指數只小漲了23點，K棒還是以陰線的方式呈現。

【震為雷】的卦象特質在盤面上獲得了觀察，卦象中「空方動作頻頻，並對氣勢頗盛的多方造成威脅」的現象，也充分展現在盤勢中，這就是十分值得敬佩的老祖先智慧。

今日【股市黃曆】另類觀點

【水雷屯卦】是這一天（07/20一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是沉悶，卦象的大自然寫照說的是，雷在水裡。別想多了，說的當然不是水雷，而是雷聲造到悶蓋，因此「沉悶」是貼切的形容。對於事務的執行而言，代表的是，放緩步伐，順勢而為。

對於投資求財而言，也同樣如此，那就是不預設立場，不猜測盤勢，務實地順勢而為。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的特殊現象是多空俱弱。即便主事的元素是多方後繼力道，不過因為氣勢不佳而讓這一天的追價意願遭到壓抑。

不過幸運的是，由於氣勢不明顯的空方，並不危害盤勢，反而釋放出善意磁場，於是一種現象出現在市場上，那就是選擇回檔承接的投資人將不在少數，並且不是大跌也願意酌量承接。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：藏綠色、藏青色。

吉利數字：4、3、1、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!