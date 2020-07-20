陶文看台股｜7/20至07/24一週股市黃曆

《陶文看台股》：（07/20至07/24一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風雷益卦】短線活絡，順勢調節納財。

上週台股周線繼續拉出第五根紅棒，K線上漲了107點，指數也再度創下30年新高紀錄，【山水蒙卦】的多方支撐力道果然派上了用場。不過從周線留下近140點的長上影線，再加上量能也明顯萎縮看來，近關情怯的氛圍正悄悄地在市場上瀰漫，而此種現象更可以從上週連續震盪收黑的三個交易日氣氛上獲得觀察。如此看來，【山水蒙卦】中上週「勇敢作多」的投資人真的不多。

時序進入7月倒數第二周，【火天大有】的月卦時序也進入空方氣勢突升的位置，謹慎以對成為了這個時候需要提出的卦象建議。就整體盤勢訊息而言，此種建議未必是看壞後續，不過再以【坤為地】年卦的卦序角度觀察，發覺目前的「癸未月」也同樣是年卦的空頭氣盛位置。雖然整理是為了更健康的上揚態勢，不過就持盈保泰的角度而言，逢高調節妥善管理籌碼才會是符合卦象訊息的理想趨吉避凶。有投資人問及生技股夢醒了嗎？就陶文在本報年度專刊上所占卜的【天風姤卦】角度來說，目前的連續性的集體落水的確符合卦象多空時序表態，不過也無須過於悲觀，因為第四季依舊有利可圖。

【風雷益】是本周台股投資求財卦象，這是個短線交易活絡的卦象，不過卻也逢高調節為主軸，雖然換手是卦象中的訊息之一，不過調節納財妥善管理籌碼卻是值得掌握的卦象特質。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事的是多方，而多方氣勢也不差，再加上隱藏的拉抬力道依舊存在，因此即便盤勢出現了多轉空的變化，出現重挫的機率並不大。然而，即便如此投資人還是有必要將階段獲利的卦象訊息掌握在心中，掌握順勢營造財利的機會豐富自己的荷包，至於是否後續是否繼續加碼，如何承接，不妨給自己一個觀察的空間為宜。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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