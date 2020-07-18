星座理財（7月20日～7月24日）

白羊座－職場異動 稍安勿躁

火星白羊位於中段。金星繼續合相，貴人籌碼增溫，廣結善緣策略不宜稍有停歇。水星刑剋進入尾聲，家庭重要事務執行與溝通，仍舊需要事緩則圓。有意購屋置產，並可自行決定的白羊而言，這是理想的進場時機。職場異動，稍安勿躁為宜。投資求財，短線順勢策略適用。

幸運物與色彩：石榴石與芥末綠。

幸運數字： 3、4、6、8及其組合。

金牛座－買賣行銷 值得努力

對於天王星金牛，由於貴人能量頗為活絡，因此這一週的人緣磁場頗佳，金牛們除了學會聆聽之外，對於人的判斷則需要放下先入為主的思維，那就是堅守「人不可貌相」的原則。財利運勢頗佳，行商買賣業務行銷值得努力。投資求財，也宜短線調節換手。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、1、7、6及其組合。

雙子座－謹慎理財 避開團購

金星雙子進入中段。雖然海王星刑剋逐步成型，不過火星提供了正能量，雙子整體運勢依舊值得肯定。廣結善緣宜持續，職場溝通卻宜謹慎以對，因為螺絲鬆了，好運就沒了。財利運勢出現挑戰磁場，謹慎理財就從避開團購的習慣開始。投資求財，鎖定低價題材營造短線財利。

幸運物與色彩：硨磲與銀白色。

幸運數字：8、4、7、2及其組合。

巨蟹座－投資策略 順勢換手

巨蟹之月進入尾聲，生活中的衝擊與矛盾，也將豁然開朗。當轉變的契機出現，即便是閃過的念頭，都值得積極掌握，因為是千載難逢的機會。職場事務壓力不小，不過價值也隨之浮現，貴人在遠方，走出習慣而舒適領域接受新人脈與新機會。投資求財，順勢換手策略不變。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：9、1、4、8及其組合。

獅子座－事務執行 切莫執著

健康磁場需要守護，別累過頭之外，如何消暑也是重要的養生之道。事務執行，卻也出現一種訊息，就是別太執著了，因這時刻辛苦不一定有成。換言之，放下一廂情願的思維為宜，天底下沒有所謂的理所當然。換個角度看世界會更美麗。投資求財，與其區間，不如短線換手。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字： 2、0、5、8及其組合。

處女座－學習提升 創造價值

學習是為了讓生命更精彩，且是提升專業價值與創造獨特的學習，因學習不只是模仿，而是尋找與營造屬於自我的唯一。愛情運勢需多費心思，這時關懷是最為理想的趨吉避凶。職場運勢佳，有想法就該有做法，勇敢實現理想，美夢真的可成真。投資求財，持續換手換思維。

幸運物與色彩：綠幽靈與粉綠色。

幸運數字： 4、6、7、3及其組合。

天秤座－掌握機會 逐步實現

機會是留給準備好的人，不過這句話的重點在於，準備好且願意行動的人。本周天秤而言，就是如此。當機會出現了，就該積極掌握，並給予逐步實現的做法。職場事務謹慎以對，以不變應萬變是規避風險的基礎態度，更需避開人云亦云。投資求財，順國際之勢是佳策良方。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字： 6、7、8、4及其組合。

天蠍座－ 短線衝刺 本周大忌

一動不如一靜，謀定而後動是智慧，也是避開每況愈下的必須。人際關係是本周重要功課，從謹言慎行開始。「認真的人最美」，但對本周天蠍而言卻需附加警語，「對於人的事務，千萬別認真過了頭」，輕鬆接待人事物，喜悅將圍繞身邊。投資求財，短線衝刺是本周忌諱。

幸運物與色彩：木化石與咖啡色。

幸運數字： 1、9、4、2及其組合。

射手座－投資求財 務實優先

金錢宮位磁場依舊呈現壓力，但舒緩的磁場卻油然而生，是種換個角度面對事務的策略。把屬於自己的空間整理一番，不論是居家，還是辦公室，甚至於自我心靈空間，這是一種轉變的策略，那就是讓整理後再出發的能量獲得爆發的機會。投資求財，務實的策略本周依舊適用。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字： 3、9、4、7及其組合。

摩羯座－趨吉避凶 放慢步伐

三大巨星以逆行會相，數百年一見的奇特天象。逆行負能不宜小覷，不過負負得正的微妙訊息也值得山羊掌握。放慢步伐是目前值得參考的趨吉避凶，而將焦點放在人際關係的微妙互動上，則是舒緩三星逆會負能的理想策略，就從釋放歡樂磁場開始。投資求財，猜測不如順市。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：4、8、2、6及其組合。

水瓶座－補充水分 注意健康

晴空萬里依舊是寶瓶運勢寫照。本周提醒的是健康部份，除了不要累過了頭，最重要的是多補充水分，別讓炎熱的暑氣傷害了健康。愛情運勢佳，有愛人的儘管愛，其餘寶瓶則多愛自己一點。整體而言是不宜過於拘謹的一週，放輕鬆好運才會緊跟。投資求財，震盪愈大愈理想？

幸運物與色彩：蛋白石與淡藍。

幸運數字： 6、4、1、0及其組合。

雙魚座－購屋置產 值得進場

成家立業對本周雙魚不會只是形容詞，也不是事不關己的勵志語。有意購屋置產的雙魚，這是極為理想的進場時機，吉宅可望覓得，價錢也容易滿意。換言之，雙魚的家庭運勢理想，團隊運作也容易順遂，凝聚向心力就在這一週。投資求財，關注小而美的標的，營造短線財利。

幸運物與色彩：白玉與乳白色。

幸運數字：6、8、7、2及其組合。