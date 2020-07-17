郭憲政｜由台積電、道瓊指數、蘋果看台股多空轉折

文/啟發投顧分析師 郭憲政

台積電6月11日高點327元，6月15日低點308.5元，向上1.618與向上1.382為台積電短線上的空抵(位置357元與375元)。台積電7月15日K高為 370元已進入空抵區。7月15日為低點起算費氏係數時間波轉折的第13個交易日，當天收黑K，隔日(7月16日)大跌5.5元。7月16日台積電法說會釋出第2季財報佳績(毛利率53%，營益率42.2%， EPS 4.66 元寫下新高)，惟外資已連續三天賣超台積電，暗示台積電股價已充分反映利多，有利多出盡的意涵，台積電股價回檔機率大。

道瓊指數由29,568高點下殺至18,213點，反彈0.618位置25,230點，29,568至25,230點間的切割率細剖反彈0.382位置26,887點，反彈0.618位27,910點，7月15日高27,071點，已進入空頭抵抗區，當天也是費波南西時間波轉折日，依此研判道瓊指數回檔機率大。預算蘋果股價高低點，可知台股蘋果供應鏈強弱。蘋果1月29日末跌高(前高)為327.8美元，跌至3月23日低為212.6美元，以切割率預算向上反彈0.382及反彈0.618，預算式[(327.8-212.6)×0.382]+327.8=371.8，[(327.8-212.6)×0.618]+327.8=398.9。7月13日蘋果股價最高已來到 399.82美元的絕對空抵，暗示蘋果股價回檔機率大。

台股加權指數6月11日K高(11,771點)與6月12日K低(11,244點)，計算1倍切割率11,771+(11,771-11,244)×1=12,298為空抵。7月15日為6月12日(前低點)與6月29日(低點)分別起算費波南西時間波的雙轉折日，當天的高點為11,320點，此暗示加權指數回檔機率大。

綜上研判：台股已來到轉折點位，趨勢將多空易位，投資人宜保守以對，不宜再追多漲多的個股。

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