陶文看台股|震盪順勢調解 承接動作緩一緩

《陶文看台股》：周五（07/17）【易卦、天象】趨勢操作策略

【震為雷卦】震盪順勢調解，承接動作緩一緩。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然出現了日犯「災煞、天火」等現象，不過由於「日祿吉星」職事，這一天除了不宜「動土、上樑」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶

金星會相，火星合相，這是個吉利的日辰，諸事皆宜的評註，其來有自。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星的磁場依舊理想，而水星卻也繼續處於刑剋狀態，此種理想與刑剋磁場同時並存的今天，整體盤勢恐怕也容易因為出現矛盾而讓漲勢受到影響。再加上太陽與「世紀會相」的衝剋更加嚴峻，震盪在這一天的盤勢中極容易成為主要態勢，這個時候如何持盈保泰也成為了明哲保身的贏家策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股早盤在平盤附近狹幅震盪，中場在走低後出現支撐而反彈向上，不過最後還是以下跌45點作收。

【水風井卦】的幾個訊息獲得了應驗，那就是「從多空架構角度觀察，……短線有利可圖……，多方掌握主要氣勢，不過由於多方步調並不協調………」。看起來的無奈還真的是頗為明顯。

今日【股市黃曆】另類觀點

【震為雷卦】是這一天（07/17五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是 「震撼」「震盪」「振動」………，對於事務的執行而言，同時也代表突如其來的變數，於是靈活運作與見好便收成為了理想的趨吉避凶。

投資求財，也是如此。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊是個多方主事的卦象，代表市場的信心依舊，利多了期待也依舊，雖然多方步調獲得了調整，不過空方卻動作頻頻，並且對於氣勢頗盛的多方造成了威脅。這也是讓盤勢陷入震盪的原因之一，順勢而為將會是今日營造短線財利的好策略，震盪調節，逢低承接的動作稍安勿燥。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：藏綠色、藏青色。

吉利數字：4、3、1、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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