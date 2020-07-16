莊佳螢｜台積法說符合預期 台股整理後再上

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

昨晚道瓊指數上漲227點、連漲四天，科技股那斯達克指數也漲61點，台股今天本來該漲，但開盤後生技指標股合一開出第五根連續跌停，盤中雖然有打開，但是收盤仍是跌停作收，加上台積電法說影響，市場資金觀望。台積電盤中一度最低點來到353.5元，但長線買盤隨即進場，收盤拉出下影線，在台積電法人說明會前，投資人態度保守，加權指數盤中低點來到12,107.04點，回測12,100點大關，尾盤跌勢收斂，收在12,157.74點，終場下跌45.11點，收在5日線之下，外資轉為賣超 71.62 億元；投信持續買超 14.79 億元；自營商則賣超 22.22 億元，三大法人合計賣超 79.05 億元。

今日下午的台積電法說符合預期，台積電Q2毛利率53%、單季每股盈餘4.66元創歷史新高，對台股可說是警報解除。對於接下來行情，持續看好台股的理由有以下幾點，1.台幣持續升值，2.油價創四個月新高，3.國安基金暫不退場，4.5G需求將持續爆發。

先看看台幣，這波資金行情跟之前有所不同，有一大部分資金是因為中美貿易衝突，包含原本在中國的台資，還有受港版國安法影響某一部分的本土港資，資金都轉移到台灣，這從最近的工業地大漲，還有台商回流，港人入籍人數增加都可以明顯感受到，台幣升值這是一個趨勢，短期內不會結束。如果台幣持續升值外資將會持續錢進台股，而油價創四個月新高代表實體經濟需求回溫，國安基金暫不退場，也就是說10月之前，台股沒有大幅下跌風險。

再來就是5G相關產業將會在未來兩年，需求持續大幅成長，這四點對下半年的台股，都是絕對正面的加分，所以短線上如果大盤有拉回，反而是投資進場的機會，投資朋友可以好好把握。

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