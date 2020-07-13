劉興唐｜知識密集產業領軍，主流族群強者恆強

市場觀察：

全球經濟在第二季落底後，6月基本面快速回升，美國6月ISM製造業指數與服務業指數同步上揚，並且重新站上50榮枯線之上。6月ISM製造業指數52.6，不僅較上個月的43.1大幅增加，亦高於預估的51；至於6月ISM非製造業指數57.1，高於上個月的45.4，幾乎來到疫情前的水準。歐美PMI模式跟隨中國PMI反轉向上，顯示只要疫情受控，經濟解封後景氣將復甦。

就業市場情況也較先前樂觀，6月美國非農就業人數增加480萬人，失業率降至11％，皆優於預期。上週初領失業金人數也從3月底、4月初的高峰一路下降，就業市場正隨著基本面好轉有所改善。

盤勢分析：

台股來到目前位階，市場開始出現「股價漲太多、本益比太高」等言論，首先要釐清，大盤這波漲勢是建立在全球央行寬鬆資金充裕、美元轉貶新興市場貨幣升值資金流入，以及部份科技業受惠中美貿易衝突轉單優勢這三大因素帶動。台股現在股價淨值比（PB）約為1.8倍，觀察過去台股過去高點，大約PB到2倍以上過熱。跟2000年科技泡沫時期相比，現在的經濟基本面相對扎實，2000年高點美股本益比高達25至30倍，目前來到約20至25倍，且本次循環市場資金水位條件遠高於20年前，高點股市評價可能有超漲空間，只要投資環境正向因素尚未出現改變，不必預設指數高點。

今年來科技股表現較其他族群突出，全球皆如此，主因科技創新帶來，由知識密集取代傳統製造，軟體取代硬體，線上取代實體，這樣的趨勢相當深遠。此外，科技股是少數即便爆發二次、三次疫情，還可能受惠的族群，驅使資金明顯靠攏科技業，造成強者恆強的狀態。

操作建議：

這波股價創新高的股票，主要集中在去美化概念股、蘋果供應鏈兩大類。去美化概念股中又以IC設計、IP矽智財、晶圓代工，高階封裝、高階半導體設備廠等最能受惠，高價股表態後，中高價與中價股成為主流。蘋果供應鏈部分，近期多家研調機構上調蘋果下半年手機出貨量，5G手機新規格升級或者市佔提高的光學鏡頭、軟板，與PCB硬板族群，可以期待接下來兩季獲利表現。預計第四季上市的Mini LED供應鏈，仍在中期多頭循環。

下半年另一重點產業是遊戲族群，包括新版繪圖卡、遊戲機供應鏈、遊戲軟體、電競週邊硬體等，此產業也是少數對第二波疫情相對受惠者，尤其新款世代產品推出，加上暑假旺季，未來仍有空間。

傳產部分依舊看好自行車股，主因歐美市場需求暢旺，現階段商品供不應求，訂單能見度很高，全年獲利可望成長，電動自行車趨勢延伸至2021年，成為傳產中少數獲利業績正成長的族群。

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