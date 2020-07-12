疫情越慘股票越飆？兩大業引爆台股大行情！

台股加權指數終於創高了! 不過卻在來到前高之際頻頻爆量震盪，這裡到底該退出？還是該擁抱下半年的行情走勢呢？而美國新冠肺炎確診數持續放大，會不會有二次大爆發的風險？這都是近期相當重點的議題。

首先我們來看看新冠疫情在全球及美國確診數爆發的狀況：

圖／ worldometers

目前全球疫情每天確診數幾乎是20萬例/每日，是如此恐慌的新增數，而美國也每天增加5萬例左右…

圖／財經Ｍ平方

但是，股市卻頻創新高！這是為什麼？我們用另外一張圖表來看，以下是美國每天新增確診/新增篩檢數的狀況可以看出，美國的篩檢數變得更多了，從三四月份每天10萬例左右的篩檢，到目前每天是60萬例左右的篩檢，也就是說雖然確診數字增加了一倍多，但是篩檢數增加更多喔!

因此，也許目前你不該用利空來看待市場，反而要注意，即將而來的產業回升，就要相當把握！蘋果及5G，相當得注意。而我們最近相當看好PA相關及手機零組件，原因無他，下半年就是蘋果及5G的需求來臨，所以包含穩懋(3105)、宏捷科(8086)及玉晶光(3406)，都是近期的潛力選項。

以穩懋來說，就是錢老師這波的重壓標的！如果我們去看蘋果供應鏈是否有明確的拉貨，那可以去看蘋果的3D感測元件主要供應商-Lumentum，近期的股價走勢就是明確的突破長期整理向上走出多頭趨勢，這是否有基本面及股價開始要動作的聯想呢? 那穩懋為什麼地位這麼看好，因為，他也是5G基礎建設中最主要的受益者！

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