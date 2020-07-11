星座理財（7月13日～7月17日）

白羊座－短線財利 回檔承接

火星白羊，新奇旅程有波折，宜謹慎面對小事務的一周。小事務與習慣有關，小到不易察覺，影響力卻大到無法想像。人際關係磁場理想，不過與人之間的溝通恐需要耐心與策略。理所當然的思維有必要調整，就從換位思考開始。投資求財，短線財利依舊活絡，回檔宜承接。

幸運物與色彩：葡萄石與天空藍。

幸運數字： 1、4、8、0及其組合。

金牛座－逢高調節 納財為先

天王星金牛，合相進入尾聲，守護星的合相卻方興未艾，這是幸運的一周。財利運勢佳，行商買賣與業務行銷值得加把勁，業績容易出現期望的精彩；貴人氣息活絡，對出現在預料之外的機會，宜積極掌握，無心插柳的喜悅盡在其中。投資求財，逢高調節納財為先，承接為輔。

幸運物與色彩：橄欖石與粉綠。

幸運數字： 6、4、3、1及其組合。

雙子座－謹慎消費 小心理財

金星雙子，磁場依舊理想，代表雙子運勢依舊順遂如意。這股吉利的天星磁場來自朋友場域，因此勤於參加群體活動的策略不變，廣結善緣為的就是積累下半年的幸運籌碼。財利運勢的部分，謹慎理財，更應避開情緒性消費的機會。投資求財，相信市場，不如相信自己。

幸運物與色彩：蛋白石與乳白色。

幸運數字：7、6、1、4及其組合。

巨蟹座－投資求財 順市而為

巨蟹之月進入後段。水逆巨蟹已然結束，代表巨蟹整體運勢正逐步轉變。雖然職場磁場出現突如其來的壓力，來自外在環境的貴人能量，卻舒緩此種壓力與負能。這是大利廣結善緣一周，事業機會與能量也出現在群體團隊，改變運勢的能量盡在其中。投資求財，順市而為。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：4、3、5、2及其組合。

獅子座－事緩則圓 慢活思考

守護星進入木星的衝剋火線範疇，需謹慎行事的一周。許多事情即便成竹在胸，也需落實「事緩則圓」的思維策略，慢半拍，避免錯誤的機率就有機會提升。健康運勢不理想，慢活是值得思考的概念，即便機會來了也別累過頭。情緒管理很重要。投資求財，心情好，財情就好。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：7、6、8、1及其組合。

處女座－借力使力 換手為先

愛情運勢需多些耐心，用關懷代替關切。單身適婚處女們，請把生活重心擺放在事業，朋友聚會也同樣如此，因為愛情不會是本周開運重點功課。合作機會雖不明顯，學習訊息卻十分活躍，借力使力的機會容易出現在本周，貴人就在處女們的身邊。投資求財，積極換手為先。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：6、8、7、4及其組合。

天秤座－國際趨勢 密切關注

安排專業學習的機會，天秤容易因此種學習機會，讓運勢獲得翻揚的能量。換言之，這是個大利異動的時段，對有意改變事業環境的天秤，心動就展現行動力。即便不想異動，也要改變事務觀察的態度，本周大利走出舒適圈，可望迎向大未來。投資求財，國際財金動向值得關注。

幸運物與色彩：琥珀與咖啡。

幸運數字：9、1、4、2及其組合。

天蠍座－商務行銷 值得努力

不宜出遠門，即便是公務之旅，宜事先做好未雨綢繆的準備。平日留意交通安全，喝酒不開車，疲勞更不應駕駛。人際關係互動多些耐心，與人有關的重要事務抉擇與回應，多想想是好事。偏財運頗佳，商務行銷值得努力，值得買張彩券試試手氣。投資求財，短線逢高調節為先。

幸運物與色彩：鈦晶與金色。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

射手座－事業合作 再三留意

財利運勢不理想，謹慎理財是必要提醒。面對親友借貸，有必要量力而為。事業的合作案件，需謹慎再謹慎，務必避開遇人不淑的可怕結果。愛情運勢需更多的智慧，幸福的事急之不得，時間有機會換取運作空間。另一半卻是射手的貴人。投資求財，務實有利規避短線風險。

幸運物與色彩：紫水晶與粉紫色。

幸運數字：1、4、9、6及其組合。

摩羯座－積極學習 化解壓力

三大巨星的世紀會相，正在山羊座如火如荼上演。山羊又重新擔任整體天星運作的重要主角，但這回壓力較多，而化解壓力的磁場來自學習場域，即便是日常生活的廣結善緣，也為認識更多學習對象。家庭重要事務，稍安勿躁。工作運勢佳，宜順勢而為。投資求財，宜改變策略。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字： 3、4、9、1及其組合。

水瓶座－求財策略 就線論線

晴空萬里，寶瓶本周星空寫照，好運勢的象徵。做自己的一周，不過需要先學會放下，放下對於人的直覺判斷，放下默默耕耘迷思，更要放下傻人有傻福的思維。宜以歡愉的方式接觸事物，就像陷入愛情一般，先讓自己充滿幸福感，有機會獲得好運與幸福。投資求財，就線論線。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字： 2、8、6、7及其組合。

雙魚座－設妥區間 務實買賣

擁有陽光照拂的本周，雙魚整體運勢是吉利的。人際關係磁場順遂，愛情運勢熱絡，家庭運勢幸福，要提醒的是財利運勢，保守遠比一無反顧好多了。如此看來，雙魚們應該是本周幸運星座的榜首了。對於群眾事務而言，則還是謹慎為宜。投資求財，設妥區間，務實買賣為宜。

幸運物與色彩：瑩石與藍綠色。

幸運數字：3、4、6、1及其組合。