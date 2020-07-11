散戶注意！專家曝空頭走勢重啟關鍵

文/摩爾投顧分析師 王文良

融資餘額大增 暴衝行情終點

聯發科市值破兆，大盤向上跳空攻抵12273點指數創30年新高，這是市場極度樂觀情緒呈現，投資人把未來一切交給川普、鮑爾與政府，經濟惡化台灣政府紓困方案一波波，透過貨幣與財政政策，投資人所經歷的衰退是史上最短衰退，這是人為扭曲的結果，根本不確定撒錢是否真的有用，只要印鈔票投資人就信心大增，再無景氣循環存在。

觀察聯發科長期走勢，股價波動相當大，從上市後天價783跌到171、漲到656跌到177、590跌到235、545跌到199，股價巨幅波動代表科技產業並不穩定，一次又一次逐夢與心碎。現在的聯發科又是眾星拱月，從前哪個高點不是內外資一片看好上調目標價?卻沒有一次真的上去，而且幾乎都是尖頭反轉殺得投資人措手不及。現在聯發科夢很美，5G晶片打入中國手機市場，但5G應用、需求在哪?若手機銷售狀況不佳，股價將重演過去崩跌走勢。

7/8上市櫃融資分別增加36.42、10.49億，合計47億，行情來到最高點融資餘額大增因為散戶風險意識下降、追價意願提高、勇於擴張信用，市場充滿強烈的買進情緒，表示很多人開始急了，怕賺不到、怕放掉行情，大盤看似一再創新高，實原地踏步，開始盤頭。

短短4個月，上櫃指數大漲7成、大盤大漲3750點，上漲幅度與速度皆相當驚人，是一個新波段起點?還是暴衝行情終點?沒經過真正落底、打底、休息、沉澱立刻大漲的行情，不是生生不息景氣循環所帶動經濟復甦，是政府干預與資金炒作推升的行情，很強但不長久。史上最短衰退創造史上最短多頭，行情隨時反轉向下，重啟空頭走勢。

※本資料由摩爾投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

摩爾投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

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精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

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