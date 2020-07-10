郭憲政｜由道瓊指數看台股走勢

文/啟發投顧分析師 郭憲政

道瓊指數因全球爆發新冠疫情由29,568高點下殺11,355點至18,213點，反彈0.618位置25,230點，近日皆守穩於25,230點之上，則暗示會挑戰細剖29,568至25,230點間的切割率反彈點，其細剖反彈0.382位置26,887點，反彈0.618位置27,910點，亦即處25,230點之上則上看26,887~27,910點間為空抵區。6月16日高已至26,611點，暗示即將進入空頭抵抗區；道瓊指數近日反彈卻無法站上6月11日大量殺多缺口高26,294點，暗示26,294點成本波反彈高機率相對大，且6月11日下殺後呈現箱型盤整已達19個交易日，即未來2-3日內將為21日費波南西時間波轉折，依此研判回檔機率已大於上漲機率。在台股加權指數已封閉1月30日新冠肺炎跳空下開缺口，但道瓊指數卻未封閉，依道瓊指數長久以來都為台股領先指標來看，暗示著台股有超漲現象，此點是諸多金融業內人士普遍的認知。

7月9日股王大立光(3008)法說會，釋出本年Q2，EPS為37.19元為近5季新低，在台幣升值匯兌損失達9.1億元，相信其餘以外銷為導向的電子股也將面臨匯損，亦釋出7、8月與6月營收年變動率持平，但9月份卻看不到訂單，試想Q3為電子旺季，暗示新冠疫情報復性營收至6月結束，再來將陷入不可不知的未來以技術型態來看，大立光為蘋概股及手機零件組領頭羊，於台股創新高卻未隨彈升攻克前高5,210元。

甚或5,210元下殺至3,240元反彈0.618位置4,457元也未站上，暗示整體手機零件組及蘋概股隱藏著超漲，在強弩之末後可能將有回檔的疑慮。台股加權指數在7月7日及7月9、10日三根長黑K量，已漸有多方敗筆出現。7月8、9日兩日上漲外資卻連兩日賣超，摒除台積電買超金額，對其餘個股卻是呈現賣超，此為拉高台積電股價墊高指數卻出貨其餘個股，為做手邊拉升邊出貨的操作模式，故不宜見漲追漲多股。

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