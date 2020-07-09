莊佳螢｜蘋果股價創歷史新高 台股多頭格局不變

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美股四大指數再度上漲，那斯達克指數再創新高，費城半導體指數也刷歷史新高，蘋果獲德銀調高目標價到400美元，再刷歷史新高，聯準會強調，雖然疫情尚未結束，但是年底前美國失業率可望降到8%以下，經濟復甦力道明顯，以上都可以說明我們先前的判斷相當正確，目前台股就是多頭格局。受美股激勵台股今天順勢開高，不過開高後震盪走低短線出現獲利了結賣壓，收 12,192.69 點，小漲 22.5 點，成交量放大至 2493.12 億元。

技術面大盤今天收了一根黑K棒，但指數已經連續8天守穩5日線之上，呈現強勢上漲格局，量能也溫和增加，目前多頭格局持續。觀察籌碼面，外資持續賣超 66.78 億元；投信也賣超 3.25 億元；自營商則買超 8.47 億元，三大法人合計賣超 61.56 億元。要注意的是，昨晚的融資大增36億元，這兩天的外資卻是都站在賣方，短線上指數有可能先回檔測試支撐，但由於多頭趨勢沒有改變，就算回檔幅度也不會深，時間也不會久。

目前台股三主流成形，三個族群分別是5G半導體、IC設計、生技族群，三個族群資金輪動引導台股不斷攻高。生技族群由於疫情尚未結束，包含防疫相關概念，疫苗新藥相關概念都趁這一波疫情，股價不斷創下新高，日前傳出政府規劃生技條例延長 10 年至 2031 年落日，且適用範圍同步擴大，但觀察防疫股籌碼偏亂，加上許多股價偏高有偏離基本面疑慮，算是較難操作的族群，如果真的要操作，建議要以短線為主。IC設計族群以聯發科為指標，由於中美貿易戰持續，聯發科受惠轉單效應還有5G晶片提前布局，外資調高目標價至千元，IC設計族群近期補漲，成為盤面上熱門族群，也可以多加留意。

5G半導體以台積電為首包含光通訊、封測、還有半導體設備廠、PCB概念相關、5G相關的電子類股股價都有所表現，隨著台灣5G開台，這兩年將會成為5G產業的高成長年，相關概念股都有機會起飛，台積電因為技術領先，將會成為最大受惠，台積電周邊的廠商也都有機會分一杯羹。不用覺得台股漲多，只要好好用心選股，還是有很多倍數獲利股可選，這波大漲上未跟上的投資人，也可以趁這次拉回整理測試支撐的機會，進場布局下半年看好的5G概念股。

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