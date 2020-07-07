林建發｜一波到頂走完了嗎？

撰文/啟發投顧分析師林建發

分析師

美股昨天不管是道瓊指數還是那斯達克指數都是大漲幾乎收最高，道瓊指數重回26,000點之上，而最強的那斯達克指數則是不斷的創歷史新高，指數都已經創了歷史新高，代表多頭就是很強而且是非常非常的強，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多頭一路狂軋空頭是事實，多空的方向是要錢砸出來的。

端午節過後台指期大跌1天後，連漲5天漲了700點，一口氣站上1萬2,000點大關，距離歷史高點12,682點似乎沒有太遙遠，今天台指早盤又是直接跳空開高再衝高，現貨開盤後瞬間出現一波狂殺200點的走勢，收盤小跌收1根黑K棒，不斷創新高後的拉回只有小跌，這一波多頭真的很強，特別是這一波最強勢的多頭指標台積電，今天繼續漲而且領先大盤創了歷史新高，一波到頂的走勢還沒結束，多頭似乎不給空頭有太大的想像空間。

這一波大盤的上漲和之前不一樣的是外資一棒接著一棒捧場台股，買完台積電再買鴻海，外資的風向球台積電領先大盤創下歷史新高，是不是提前預告台股也有機會挑戰歷史高點12,682點呢？畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，短期空頭已經退無可退了，要想重新取回盤面的發球權，殺出1根實質的帶量長黑是一定要的，而且要讓台積電、鴻海同時出現明顯拉回，否則台股再創歷史新高將是指日可待。

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