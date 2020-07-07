散戶追價12,249 滿是懊惱與悔恨？

追隨美股大漲，台股7/7創下30年新高。肺炎疫苗尚未問世，股市卻像打了強心針原本該奄奄一息秒變生龍活虎，股票市場反應投資人對未來的預期，預期最壞的情況過了、預期解封、預期復甦、預期5G、AI、電動車大賣。同一時間雞犬升天，到底是這麼多公司高度成長又具有轉機?還是漫天飛舞的利多是為了爭取散戶口袋裡的鈔票，比誰有吸引力？未來是如此美好，大盤來到12,249點。

一波接一波的買盤對疫情視而不見，甚至疫情越嚴重股市漲越多，最壞的情況已經過了？還是投資人希望過了？確診與死亡人數越多投資人笑得越開心，反正疫情越嚴重越要紓困、購債、撒錢，股市有政府掛保證當後盾造就榮景，並不是社會、經濟真正的榮景。最壞的情況並沒有過，在美國單日確診破全球記錄超過5.5萬人後，白宮公衛顧問佛奇警告:可能爆發更嚴重疫情。

各國陸續解封，為了經濟這是必定會實現的利多，至於復甦是透過財政與貨幣政策不斷刺激，經濟相對疫情爆發前當然會有起色，若佛奇警告成真，各國在疫情升溫中解封，解封又使疫情擴散惡性循環，不願意徹底隔絕病毒只為重啟經濟，解封為病毒大軍廣開城門，原本的利多將使復甦落空。

南韓5G開台一年，缺乏有用的應用也沒令人驚豔的使用方式、用戶抱怨室內收不到訊號。通訊資源早已過剩，換機潮不一定來，股價過高終究會修正。聯發科擁抱5G手機晶片，世芯、創意漲AI，台積電什麼晶片都有，所有利多，都是對散戶解釋，未來還有更高點，現在還很便宜。

全球資金瘋狗浪 錯過行情難追趕

於是今天上市櫃成交超過4,000億，不只30歲以下年輕人大量開戶，連大學生都瘋買股。現在才開始追股票的人其實充滿了懊惱與悔恨。

這波全球資金瘋狗浪，怎麼解釋行情都是多餘，不如分析當下買盤的心態。幾乎所有歷史高點都伴隨大量，沒有人知道最高點也不知道行情即將結束，大漲一定有人大賺，偏偏錯過行情是人之常情，錯過行情又想賺得像別人一樣多甚至更多，不想落後就投入更多金錢，這就是大量的由來。

低檔不買的懊惱與放掉行情的悔恨，會轉變成為當下買股票的動力，眼看大盤與個股一再創新高終於決定要跟上趨勢進場買股票的人，不正是充滿懊惱與悔恨的買盤?

買完不久後當趨勢反轉向下，從套牢到認賠照樣懊惱照樣悔恨。懊惱為何不停損、悔恨當初何必追高。

如果買股票的人，現在與未來充滿懊惱與悔恨，這裡絕對不該買。有些事不常發生，但一定會發生。瘋狂中，悄悄醞釀股市下次的災難。

※本資料由摩爾投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

摩爾投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

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