陶文看台股｜汰弱換強 營造短線財利

《陶文看台股》：周二（07/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山風蠱卦】順勢調節，汰弱換強，營造短線財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，「三合吉星」照拂的今天，除了不宜嫁娶外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶

天王星釋放刑剋磁場的今天，按理說應該是諸事不宜的，不過幸運的是，由於火星適時展現舒緩的效益，以及金星的三分吉相，因此這一天除了不適宜執行重大抉擇，其實這將會是個充滿機會的天星日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

天王星的刑剋，這是個容易出現震盪的盤勢，主要震盪能量容易出現在高科技概念標的上。

不過有意思的是，金星、火星和太陰星形成了一組極為理想的吉利天象，而就是此種天象讓這一天的投資市場充滿了活力，盤勢再度攀升是值得期待的現象。

不過選擇執行短線調節獲利的投資人將不在少數，因為天星中的機會財利訊息十分旺盛。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤再度開高走高，展現氣勢如虹的能量，指數收在最高點12116點，距離前波高點12197點在咫尺之間，量能也如猛虎出閘釋放出2490億元大量。

在疫情依舊在美國及許多國家肆虐之際，國際股市卻繼續不斷攀升，說穿了就是資金行情的助威，【巽為風】卦象把整體上漲風勢給吹了起來。

今日【股市黃曆】另類觀點

【山風蠱卦】是這一天（07/07二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是腐敗，對於事務的執行而言，這不會是個好卦。不過由於卦象氣數的微妙排列，卻出現了一種訊息，那就是「最壞的已經過去了」。

對於投資求財而言，自然也有相同的寫照。因此盤勢再度攀升的機率極大，這是個有機會將市場的疑慮拋在腦後的卦象。

不過值得提醒的是，由於從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然這一卦的主要氣勢在於多方，不過節奏步伐並不協調，因此即便在卦象中的上漲力道依舊強勁支撐下，指數再度創29年新高的現象值得期待，然而卦象卻將一種現象加倍凸顯，那就是順勢調節，汰弱換強，營造短線財利，並且營造後續機會財利的延續。

吉利方位：西南方、東南方、東北方。

吉利顏色：駝色、芥末黃、紫紅色。

吉利數字：8、2、0、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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