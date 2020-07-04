星座理財（7月6日～7月10日）

白羊座－靈活策略 繼續適用

火星白羊繼續新奇旅程。金星合相，讓白羊人際關係格外活絡，大利廣結善緣的一周，有機會開創新的人脈籌碼。走出習慣的領域，也就是所謂的舒適圈，白羊容易讓自己的生命隨著火星的熱情散發，開創出新的生活體驗與意境。投資求財方面，短線區間靈活策略繼續適用。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、4、9、3及其組合。

金牛座－謹言慎行 事緩則圓

老方法雖然八股，不過只要不犯錯就是安全好方法。本周同樣是謹言慎行，不過多聽、多微笑與多讚美的策略也依舊管用。一動不如一靜，是另一提醒，尤其是突如其來的機會，不妨多給自己三分鐘，體驗一番事緩則圓的意境。財利運勢佳，投資求財有利可圖，短線正向為佳。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、7、1及其組合。

雙子座－謹慎理財 避開團購

金星雙子展現正向能量，雙子運勢繼續晴朗。火星合相讓雙子擁有貴人能量，沒事到處走走，沒事多參加社團活動，即便是場輕鬆的讀書會或講座都有機會讓貴人能量獲得提升。提醒謹慎理財，廣結善緣未必需多花錢財，尤其要避開團購之舉。投資求財方面，順市不如順勢。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：4、5、2、0及其組合。

巨蟹座－國際趨勢 密切關注

巨蟹之月進入中斷。水逆持續，繼續刑剋火星。謹慎面對職場考驗的訊息，許多事務無須過度反應，有時讓子彈多飛段時間，反而容易理出轉機頭緒。加上貴人磁場釋放轉變能量，及自我價值出現提昇的磁場，這是體制外的機會值得嘗試的訊息。投資求財宜關注國際財金趨勢。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：3、1、7、6及其組合。

獅子座－順市運作 有利可圖

貴人雖然明顯，卻出現在遠方。對本周獅子而言，這是值得主動積極安排學習機會的天星訊息，除了提昇自己能量外，也提昇結識生命貴人的機會。換言之，獅子需要打開心胸，接受新的資訊與人脈，事務的執行與判斷嘗試值得換個方式落實。投資求財，順市運作有利可圖。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃色。

幸運數字：6、7、4、8及其組合。

處女座－財務管理 小心面對

守護星繼續逆行，火星繼續刑剋守護星。對處女座這是宜謹慎理財的一周，尤其合作面的財務管理。由於事業職場運勢頗佳，因此辛勤的付出容易獲得預期中的肯定。這一週有機會找到屬於自己的價值觀，因此做真正的自己才是真道理。投資求財，小而美的題材股值得關注。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕紅色。

幸運數字：9、6、1、8及其組合。

天秤座－學習策略 借力使力

學習是為了讓生命更精彩，學習也是提昇運勢最快速的策略，對本周天秤而言，就是如此。合作機會出現了就該掌握，只不過機會需要透過學習的思維和策略，也就是天秤合作對象不一定是人，可能是一種技術、平台或工具，是借力使力的意境。投資求財，國際趨勢宜確實掌握。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：6、7、1、0及其組合。

天蠍座－掌握人脈 廣結善緣

木星、冥王星、太陰星和土星匯聚在人脈場域，雖屬於逆行匯聚，但廣結善緣策略依舊管用，老朋友的關心與聚會，有必要積極落實。辛苦有成的能量持續，並以正向方式呈現，代表機會出現，與其猶豫，不如積極掌握，意料之外的成就易獲得發展。投資求財，短線區間為佳。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：6、7、1、8及其組合。

射手座－投資求財 設妥區間

愛情運勢的微妙轉機持續微妙，而因緣運勢也有跟進的現象，是辛苦有成，開花結果的徵兆，情愛面的努力是值得的。射手也容易在此種天星結構下，與事業上的貴人來場美麗的邂逅，有共同的理念與熱情，就有機會營造合作能量與動力。投資求財，設妥區間營造短線財利。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：虎眼石與金黃色。

摩羯座－法人動向 值得關注

三大行星的世紀會相再度出現在山羊座。這一次的匯聚充滿著負能，因為三大行星都處於逆行狀態。只不過有此一說，那就是負負得正，土星與冥王星的逆行匯聚，反而容易為山羊座帶來正向轉變的能量，就看山羊們如何看待自己的運勢價值了。投資求財，法人動向值得關注。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、0、8、4及其組合。

水瓶座－投資策略 就線論線

土星逆行離開寶瓶座，這是一種壓力獲得紓解的寫照。這周的寶瓶座值得為自己安排個舒緩而不受干擾的時間與空間，遠離塵囂雖然不易，不過即便是短暫獨處，也具有轉化的神效。人脈磁場十分活絡，廣結善緣是這時的理想開運策略。投資方面，就線論線短線靈活有利可圖。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字： 3、1、9、2及其組合。

雙魚座－購買屋宅 值得進場

海王雙魚，太陽合相。充滿活力的一周，讓生活像戀愛般，快樂多一點，好運指數就提昇一些。用喜悅思維接待世界，世界將呈現更多美好回饋雙魚。財利運勢理想，行商買賣與業務行銷值得努力，家庭運勢佳，有意購買屋宅值得進場。投資求財，短線運作，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：珍珠與月光藍。

幸運數字：1、6、7、8及其組合。