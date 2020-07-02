黃勇文|台股熱錢效應、個股表現為主

資深分析師黃勇文

受到美股四大指數收紅影響，台股近期維持高檔整理。盤面一度仰攻11,700點，維持多頭排列的走勢，加上新台幣對美元連續在近期交易日都有升值的表現，6月30日盤中更創下29.423元新高價位，台幣頻頻出現下影線，無法阻止熱錢湧入台灣，意味這波台股的熱錢效應，間接影響台股後勢，加上進入除權息旺季後，未來應該以個股表現為主。

全球累計確診人數不斷的飆高，牽動市場的投資朋友敏感神經，主要是全球央行QE救市下，雖然全球受到疫情的影響，金融市場近期走勢完全不受影響，未來需要注意新台幣走向，間接影響熱錢的投資心態。台股加權指數短期震盪難免，預期大盤在11,250-12,000點區間震盪為主。只要短期11,200點尚未跌破前。逢回都是可以拉回找買點。

這波台股端午連假後。台股連續長紅不回頭，吸引許多投資目光，加上近期台商回流民間投資持續攀高，尤其以電子零組件(含半導體)產業投資攀升，推動整體電子產業產值不斷的成長，也讓近期台股橫盤續強。權值股方面台積電(2330)除權後，面臨前波高點327元的壓力，另一檔聯發科(2454)面臨600元的關卡價，都是近期台股重要焦點。

綜合以上台股面臨突破前波高點11,771點，面臨解套賣壓，這時投資朋友不宜有追高的風險，儘量以拉回找出進場點。以K線來觀察，站上所有短期均線，對多方是有利。但是未來選股以高配息，以及營收有成長的公司，加上未來可留意IC 設計、5G網通設備、蘋果供應鏈都是拉回後可以注意買點的出現；未來只要熱錢不匯出，短時期不宜看淡行情。

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