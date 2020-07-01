林國寶｜股價判斷的空間理論(五)

文/啟發投顧分析師林國

(四) 股市的技術分析區分為三大部份：波浪理論，價量關係及殺手k線（最後成型的實體）。三度空間的價量關係配合線型軌跡（即波浪理論）就足以讓任何操作者，掌握到股價脈動的軌跡。但欲到另一層次的分析時必須，政治面、政策面，資金面等可以充分掌握後，才能跳脫到四度空間的分析，大部份皆屬於學院派級的分析。這需要具備相當程度的模型分析與推估實証能力，一般人是欠缺的。故五度空間的境界更難。它憑藉的是歲月累積的經驗，底蘊在長時間養成後所達到的潛意識專注直覺雜念的影響，在當下的敏銳靈感出現時，就能做出正確判斷。

但人類自覺性的活動通常是笨拙的、愚蠢的，與股市的當下脈動剛好相反。任何人都有財迷心竅及得意忘形的時候，於是當下貪婪的意念出現時，這種潛意識的產生的後果都足以讓人遭受到嚴重的挫敗，這正是追高或殺低的緣由前因。因此，要在股票市場中成為一個永遠的贏家，就必須讓自已克制潛意識中不該有的邪念或貪念，才足以持盈保泰。

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