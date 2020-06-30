林建發｜月線收長紅 盤勢偏多格局

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不管是道瓊指數，還是那斯達克指數都拉出1根紅K幾乎收最高，也連續4天都是跌1天漲1天，只不過是跌的多一點漲的少一點，感覺多頭的氣勢似乎是慢慢的變弱了，而最強的那斯達克指數是再創歷史新高後的壓回，目前指數位置就是在一個絕對高檔，這也是空頭最大的題材，只是市場是講實力的不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的。

長假過後台指期就是大跌，靠著美股止跌反彈，今天台指早盤直接跳空開高後慢慢壓回，來回的區間震盪一直到收盤，期待的作帳行情並沒有很激情的演出，大盤月線收長紅，多頭也是氣勢如虹，特別是短期最強勢的多頭指標鴻海，今天繼續漲而且創了農曆年後的新高，在台積電陷入橫盤整理的同時，多頭似乎不給空頭有太大的想像空間。

這一波大盤的上漲和之前不一樣的是外資沒有在旁邊看戲了，外資買完台積電再買鴻海，一棒接著一棒捧場台股，外資的風向球台積電完全填息後陷入橫盤整理，畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，短期空頭要想重新取回盤面的發球權，除了台積電跌破橫盤整理區間，還要再加上鴻海也創不了新高出現明顯拉回，否則現階段盤面的主導權還是在多頭手上。

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