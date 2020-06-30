陶文看台股｜高出低進 營造順勢財利

《陶文看台股》：周二（06/30）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風水渙卦】高出低進，營造順勢財利。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，這是個氣勢蓬勃的日辰，亦即俗稱的「生氣日」，不是發脾氣的生氣，而是生氣盎然的日辰，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖吉凶

在日月進入合相之前，神秘點率先提供正向能量，這是個吉利的日辰。

不過值得留意的是土星的刑剋，代表需要以學習的思維和態度面對人事物，則壓力容易獲得舒緩。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金火合相展開了，對於投資求財而言，這是一種喜訊，代表的是有利可圖。

不過土星的逆行合相火星，則又在喜悅的盤勢中出現一種無形的壓力與拉扯，因此見好便收成為了這一天營造短線財利的寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤如預期地開低走低，一路在盤勢下震盪，終場一下跌118點作收。

【火雷噬嗑】的困難被凸顯了，那就是「從卦象中氣勢並不明顯的空方，卻動作頻頻看來，投資人還是不宜忽略了國際利空消息的影響………」。不過還是釋放出一個喜悅的訊息，那就是「買股不買市，激烈回檔宜站在擇優承接的位置，營造短線機會財利」。

今日【股市黃曆】另類觀點

【風水渙卦】是這一天（06/30二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是渙散，嚴格說起來這不會是個不好的卦象，對於事務的執行而言，代表的則是事倍功半，徒勞無功。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過有趣的是，每一次【風水渙卦】出現在「大跌」或「重挫」盤勢的次日，總是容易出現十分有意思的表現，這也就是為什麼昨日在釋放「靜觀其變，激烈回檔站在買方」的原因。

從卦象中的多功架構角度觀察，發覺雖然這一天卦象中的主要氣勢在於空方，而多方也缺乏表現的舞台與空間，不過有意思的是，空方和多方的支撐力道出現了微妙的結合，代表這一天壓力愈大財利愈豐碩。

就卦象而言，高出低進，順勢而為，是既傳統，又有成效的趨吉避凶。

吉利方位：正北方、正南方。

吉利顏色：白色、紅色。

吉利數字：1、6、7、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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