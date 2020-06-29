陶文看台股｜靜觀其變 買方激烈回檔

《陶文看台股》：周一（06/29）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火雷噬嗑】靜觀其變，激烈回檔站在買方。

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，正值「往亡日」的今天，諸事不宜。

註：諸事不宜的意思，並不代表啥事都不能幹，而是將攸關日後運勢旺衰與事務順逆的重要抉擇，避開這一天。

這個世界是公平的，為什麼有人順心如意，為什麼有人卻處處碰壁，因為順遂的人懂得順勢，順人的勢，順事的勢，順時間的勢，順大自然的勢………。你順的是哪一種勢？

不信邪的人可以賭賭看，不過仔細想想，人生有多少時間可以賭！

策略對了，財富長大了！

風水對了，幸福增值了！

順勢比賭氣管用多了！

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖吉凶

水逆會相太陽，合相天王星，對於事務的抉擇與改變而言，這是個需要謹慎的訊息，因為失之毫里差之千里。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星恢復順行，雖然和火星的合相進入尾聲，不過還是隱藏的機會。

只不過水逆會相太陽，對於股市投資求財而言，這是一種叫好不叫座的寫照。嚴格說起來，此種天象和疫情比較相關，但願第二次爆發的現象不要發生。

零接觸概念的高科技電子類雖然依舊有機會，不過還是不宜過於一廂情願，買股不買市成為了目前值得參考的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五台股大盤依舊以跳空開高的模式出發，不過在創下新高紀錄11701點後，隨即回軟以高檔狹幅震盪的方式發展。終場以小漲48點作收，量能2016億元，充分表現出不畏連假，卻也保守以待的態度。

此種走勢和【水澤節卦】的卦象訊息如出一轍，那就是「利多雖然未必，不過市場氣勢的樂觀卻毋庸置疑……………」，以及「從【水澤節卦】的多空架構角度觀察，發覺今天的主要氣勢在於多方，即便後繼力道不如預期，這依舊是個有利可圖的盤勢………………」。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火雷噬嗑卦】是這一天（06/27一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是有困難待突破。對於事務的執行而言，這一卦依舊值得往前邁進，只不過關鍵問題如果還未解決，那麼就該執行階段挑整策略的動作。

對於投資求財而言，也是如此。這個關鍵問題就是疫情雖然在台灣已然獲得值得肯定的控制，不過美國卻出現意料之外的大反彈，進而影響國際財金動向。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的是多方，因此即便國際消息面不理想，對於台股而言，未必需要過於悲觀。再從卦象中氣勢並不明顯的空方，卻動作頻頻看來，投資人還是不宜忽略了國際利空消息的影響，只不過因此而進行逆向運作之舉，卻又要好好想想才行。

買股不買市，激烈回檔宜站在擇優承接的位置，營造短線機會財利。

吉利方位：正南方、正東方。

吉利顏色：紅色、螢石綠。

吉利數字：9、4、3、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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