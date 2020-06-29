陶文看台股｜06/27至07/03一週股市黃曆

《陶文看台股》：（06/27至07/03一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【乾為天卦】反彈調節納財，積極換手策略不變。

本周將收6月月線，端午節前為止6月指數718點，漲幅6.5％，高點11771點，離前波高點咫尺之間。【火山旅卦】的亮麗出現了，不過展開日線圖卻也不難發覺到【火山旅卦】的辛苦訊息。6月12日的下跌缺口雖然不需幾天就補上了，不過6月11日這一天創下高點11771點之後的184點長黑線，卻在後續兩週內的努力也只到一半的位置，【火山旅卦】的見好便收與階段運作訊息，至此已然獲得了觀察。而仔細回顧本欄月初預測也不得不佩服老祖先的智慧，那就是「【火山旅卦】雖然亮麗，也有高點可期，然而因為後繼力道容易出現變數的緣故，因此下半月的運作還是需要謹慎以對」。

時序進入6月最後兩個交易日與7月三個交易日的本周，所占得的是【乾為天卦】。「天行建，君子以自強不息」，易經是這麼說的。代表占得此卦的法人動向依舊值得肯定，而呵護盤勢的大人也值得期待，不過就卦象中的多空架構角度觀察，發覺主要氣勢不在多方的此卦，恐怕就需要謹慎以對了。雖然如此，仔細觀察還是不難發覺拉抬的能量，因此本周指數依舊容易獲得拉提，而這也是一種見好便收的訊息，因為這一週極有可能會在出現短線高點之後拉回整理，而後續的幅度也容易讓人吃驚。

不過即便如此，也沒有看衰後市的理由，因為7月6日進入「小暑」之後的【坤為地】年卦，仍舊見到支撐的力道。而7月台股投資求財卦象，卻也占得了仍不乏區間財利可期的【火天大有卦】。這一卦說的是買股不買市，法人投信是關注標的，反彈逢高只做一件事，那就是調節持股納財為先。而積極換手則是卦象中隱藏的訊息，以具市場題材的個股為財利標的為佳。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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