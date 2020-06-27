星座理財（6月29日～7月3日）

白羊座－就線論線 靈活操作

火星白羊本周二展開序幕。人際關係磁場獲得提升，主動出擊的訊息，就從積極廣結善緣開始。職場能量出現詭異現象，不宜預設立場，所謂「眼見不一定為憑」，否則極容易將幸運之神推出門外。家庭重要事務，稍安勿躁。投資求財，短線區間靈活運作，就線論線為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：1、9、4、2及其組合。

金牛座－短線調節獲利為先

謙虛是一種美德，不過回應讚美的謙虛卻需技巧。適度而恰如其分讚美，也需要練習。這是金牛本周必須留意的課題，只因為機會就在一言一語中，即便如此也無須擔心，真性情就是好文章，展現真誠就對了。財利運勢佳，值得努力的一周。投資求財，短線調節獲利為先。

幸運物與色彩：黃水晶與淡黃色。

幸運數字：8、0、6、4及其組合。

雙子座－熟悉標的 策略運作

金星雙子恢復順行，雙子運勢也由逆轉順。貴人氣息轉趨明顯，這是大利廣結善緣的一周，就從廣大的社團聚會開始。由於財利運勢依舊有待努力，謹慎理財仍舊是必要的策略。健康磁場也需要多費心思，戴口罩，勤洗手，沒事多休息。投資求財，以熟悉的標的與策略運作為宜。

幸運物與色彩：瑩石與藍綠。

幸運數字： 3、4、5、1及其組合。

巨蟹座－用刪去法 趨吉避凶

巨蟹之月位於前段，水星巨蟹繼續逆行。這是需妥善管理情緒的寫照，重要抉擇都需仔細衡量，「刪去法」是值得參考的趨吉避凶策略。聽過「自己才是自己最大的貴人」？許多事情適宜自己反覆琢磨，好運勢需好心情支持，拿取之前先學會放下。投資求財，感覺對了財利順了。

幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：6、8、1、2及其組合。

獅子座－以市場氣氛為依歸

感覺是種十分微妙的心智訊息，對獅子星座特質而言，這樣的心智訊息是不易獲得掌握的。此種特質卻也是一種優點，尤其本周星象磁場中最不需要的就是「直接的感覺」，那是種容易誤事直覺。學會傾聽周遭的聲音，體驗大家的感覺為佳。投資求財，宜以市場氣氛為依歸。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、4、8及其組合。

處女座－理財留意 換位思考

月亮引導主要開場氣勢。這是傳統加創新的訊息，代表處女們容易從就有的關係磁場中，尋找到需要的貴助能量，事務如此，人緣也是如此。學習是為了讓生命更精采，尤其是專業的學習，對事業幫助極為強大。愛情運勢需努力，因溝通磁場並不順暢。投資求財，宜換位思考。

幸運物與色彩：珍珠與粉藍色。

幸運數字： 6、1、4、0及其組合。

天秤座－改變投資策略、標的

隨著守護星的恢復順行，天秤運勢果然開了。異動磁場以正向方式出現，天秤可有兩種選擇，一是展開跳躍式成長的學習之旅，其次是思考如何轉換事業跑道的時候了。刺激此種轉變能量的動力將從周二開始出現，不妨聽聽身邊朋友建議。投資求財，改變策略與標的為先。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、0、4、6及其組合。

天蠍座－辛苦有成 偏財運佳

行商買賣與業務行銷都值得努力，因辛苦有成的磁場頗為明顯。偏財運勢佳，天蠍也值得買張彩券試試手氣。「機會是留給準備好的人」，機會也提供給懂得創造機會的人，那是本周二以後的天蠍。沒事別遠行，勢在必行也需要妥善規劃與準備。投資求財，國際財金動向參考就好。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：4、8、9、3其組合。

射手座－法人動向 宜多關注

愛情運勢出現微妙的轉機，單身適婚射手值得積極參與聚會，美麗邂逅值得期待與運作。已有伴侶的射手需多一些關懷，只因另一半射手的貴人。偏財運勢不理想，行商買賣與業務行銷需加倍努力，款項收受需多費心思。先處理心情再處理事情。投資求財，法人動向宜多關注。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白色。

幸運數字：7、4、6、2及其組合。

摩羯座－合作事務 稍安勿躁

好運氣如蓋華廈，由地基開始一點一滴構築。此種逐步完善的磁場出現在周二後，對山羊而言，這是值得用心規劃與積極布局的天星寫照。換言之，就是值得努力的訊息「辛苦有成」。值得提醒的是，合作事務稍安勿躁為宜，事緩則圓。投資求財，設妥短線區間，確實執行。

幸運物與色彩：天河石與淡藍色。

幸運數字： 6、1、4、7及其組合。

水瓶座－順勢營造短線財利

土星寶瓶繼續逆行，將於本周四回到山羊座。對寶瓶有兩種意義，一是壓力容易獲得舒緩，運勢開了；另是心智宮位的負能提升了，寶瓶務必開始學會寬心，對事務判斷預留些時間與空間，因很多事務將會被發覺，其實沒有那麼地理所當然。投資求財，靈活順勢營造短線財利。

幸運物與色彩：月光石與乳白。

幸運數字：1、7、8、6及其組合。

雙魚座－購買屋宅 值得進場

火星雙魚將於周二結束。對雙魚而言，是新的好運勢開始，由於好運勢和金錢與家庭有關，因此對有意購買屋宅的雙魚而言，這是個值得進場的好時機。對房產雙魚而言，這是值得努力的訊息，業績長紅值得期待。愛情運勢需多費心思。投資求財，也是如此，追逐是忌諱。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、9、3、4及其組合。