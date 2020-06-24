陳彥蓉｜不見連續長紅不回頭

文/啟發投顧證期分析師陳彥蓉

回顧台股於6月１１日創高點以來拉回５００點之後，連續九點震盪走高，屬於超級強勢的整理格局。估計在各國紛紛解封復工的效應，與推出救市措施之下；各國股市展開補漲，影響所及台股仍有續攻高點，不見連續長紅不回頭的機會。

K線觀察６月１２日跳空缺口三天就回補之後，在K線格局上大半的時間都是震盪不大的星形型態，但是幾乎每一天都有高點，尤其週三大盤指數落在週二上影線與收盤的區間中。強勢整理盤旋待變意味濃厚，星形型態表示多方保留實力的情況下，股市都還能續走高，長假結束之後，潛在買盤是否會在長假結束之後回籠加持台股值得留意。

就成本的觀點，成本用均線測量，目前大盤都維持在五日均線之上，盤中回測每每留下下影線，顯示短期投資者都處於賺錢的狀態，所以籌碼上也相對安定。除非五日均線跌破，否則將維持強勢整理。就指標來觀察６日RSI守在５０之上為多方格局，而KD值也再一次出現黃金交叉，顯示高檔整理多方略勝一籌，就算近期出現最後回測將會是台股最後買點。

比較特殊的是，台積電週三盤面明顯轉強，將續加持台股其他產業龍頭股方面，矽晶圓的環球晶（６４８８）、PA的穩懋（３１０５）短線漲幅大不宜追高、被動元件的國巨（２３２７）、指紋辨識的神盾（６４６２）、散熱股的雙鴻（３３２４）等股，如果關鍵價位能夠守穩或許有轉強可能。

綜上所述，台股從K線、均線、標觀點來看都是多方格局，潛在買盤將有在節後進場機會，所以不宜看淡行情，建議利用盤中震盪站在買方。