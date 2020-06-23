林建發｜震出長假前浮額 明天行情樂觀

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不管是道瓊指數、還是那斯達克指數，都拉出1根紅K幾乎收最高，道瓊指數還在崩跌1天的特大號的帶量長黑棒區間內震盪，而最強的那斯達克指數重回萬點之上，距離再創歷史新高只差臨門一腳，目前多頭比較強就是一個事實，空頭持續被軋也是事實，當然也不需要去找太多看空的理由。

昨天台指期繼續漲是連漲4天，儘管都是每天漲一點點，4天才漲了95點；昨天在那斯達克指數重回萬點之上的激勵，今天台指早盤直接跳空開高一路衝高，9點過後受到美股盤後電子盤瞬間大跳水的衝擊，台指期也跟著大玩雲霄飛車，最後是虛驚一場收盤小漲34點，端午長假前經過今天這樣一震，直接提前把長假前的浮額清洗乾淨，今天既然收盤還能繼續漲而且拉出長下影線，明天長假前的行情反而可以比較樂觀的期待。

這一波大盤的上漲和之前不一樣的是外資沒有在旁邊看戲了，之前提到：已經漲了2,000多點之後，如果還要再漲1,000、2,000點，沒有外資共襄盛舉是很難的，而這一波外資是一路買，外資的風向球台積電今天完全填息，畢竟市場的走勢很單純，短期空頭要想重新取回盤面的發球權，除非台積電跌破橫盤整理區間，否則現階段盤面的主導權還是在多頭手上。

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