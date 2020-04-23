莊佳螢｜川普助攻油價 台積電是景氣指標

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

昨晚美股大漲，尤其是費城半導體指數大漲5.88%，加上川普推特再度擴大跟伊朗的衝突，助攻國際原油期貨止跌反彈，帶動美股上漲。台股反映美股今日開高後震盪壓回，但接近午盤逢低進場買盤開始點火，終場上漲58.77點收10,366.51點。

技術面來看，台股今日再度站上10日均線，表現仍相當強勢。觀察到蘋概三王表現，股王大立光 (3008)收漲1.63%，台積電 (2330) 收漲約0.5%，鴻海 (2317) 也多在盤上震盪，尾盤收漲0.14%，由於市場預期蘋果新機第二代iPhone SE的性價比相當高，也即將在明日正式開賣，市場看好後續銷售行情，這點也從蘋概三王的強勢看出來。

之前台積電法說前就提醒不用擔心，果然台積法說優於預期，台積電的財報對股市來說是一個重要指標，因為台積電是半導體龍頭，台積電財報好代表半導體業也不會差，半導體景氣又是科技業景氣的先行指標，從這可以看出今年的景氣受疫情影響沒有媒體上說得這麼嚴重。

再跟各位分享一好消息，中研院基因體研究中心研究員楊安綏研究團隊，傳出已經成功研發新冠肺炎快篩，中研院長廖俊智今天說，已轉交7至9家廠商準備量產，這比進度快了6個月；快篩一但量產成功，未來只要15~20分鐘就可以快速檢驗新冠肺炎。快篩對防疫非常重要，對付新冠肺炎的終極武器是疫苗，但是疫苗沒這麼快，解藥也還研發，所以目前可以做的就是預防感染，而要預防，快篩是最重要的一環，因為可以快速檢驗跟隔離患者，更容易控制住疫情。

以股市震盪，油價大跌需求大減，都是因為疫情惹的禍，快篩量產後，疫情更容易控制下來，股市也將完全恢復原本多頭活力，其實最近疫情已經明顯趨緩，各國開始解封城，並推出刺激競技措施，這也是股市低點已經過去，拉回就是買進機會，今年的高點還沒有到，下半年川普競選連任總統因素，現在就是絕佳佈局機會。

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