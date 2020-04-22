油價期貨出現負值！油價怎麼了？

(本篇文章為MacroMicro 財經Ｍ平方的觀點分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

事件背景：油價怎麼了

4月20日再度見證了歷史。WTI 5 月原油期貨的價格單日內暴跌，竟出現負的價格！5 月原油期貨跌至 －37.63 美元低位，單日跌幅逾 306％。受到近月（5月）原油期貨價格大跌影響，美國盤中原油 遠近月價差（見下方第二點）一度擴大超過 72 美元。

M 平方快速整理了這背後的原因，對原油有興趣的你，請繼續往下看吧！在 facebook 看過事件背景統整的用戶，也可以直接看到下半部，M平方針對用戶提問與後市看法的完整 Q&A！

為何油價出現暴跌?

1） 煉油廠原油需求大減，產能利用率大幅下滑

疫情影響，各煉油廠不願生產石油產品，最新美國 產能利用率 大減至 69.1％。

2）全球需求大減，下游庫存、原油庫存大增

歐美強力減災措施大幅削弱汽油需求，使汽油庫存連續3週大升，原油 庫存 創2年新高。

3）原油庫存增加，倉儲成本大幅提高

原油庫存增加使倉儲成本大幅提高，儲備油槽也即將達到最大儲存量，無法再接受 5 月交貨，削弱 5 月原油期貨買盤。導致結算日 WTI 原油期貨單日跌幅創歷史紀錄，大幅削弱近月原油期貨買盤。

二、什麼是遠近月價差

所謂 遠近月價差 是指： WTI 遠月（12 個月）原油期貨 － WTI 近月原油期貨價格。

WTI 5 月合約將在 4／21 進行交割，多數交易商會在 4／16 ～ 20 展期。但由於儲備油槽已快達到儲油極限，無法再接受 5 月交貨，因此 5 月期 WTI 價格大跌，遠近月價差（以 5 月為基準），盤中價差一度擴大超過 72 美元；換月後，遠近月價差（以 6 月為基準），仍維持高檔。

Q&A M平方來解答

有的人可能會好奇，所以油價是負的，是代表我如果去買油，人家還要倒貼美金給我嗎？

先別急！首先，我們要知道這究竟有沒有可能？更深入一點，我們首先要想想這種情況會不會一直持續下去？同時作為投資人，我們也要思考這將如何影響金融市場。M平方這次請到了研究員來和大家說分明，以下是我們搜集用戶的提問後，整理的 Q&A 大集錦！

Q1：現貨和期貨的差別在哪？5 月的現貨真的會出現倒賠買到原油的情況嗎？

期貨市場這次出現負的原油價格，是紐約輕原油 5 月到期的期貨合約，指的是擁有過去 5 月合約，且願意進行實務交割的價格，並非現在購買原油現貨的價格。

原油投資者如果想要繼續投資期貨，則可以選擇平倉，並且購入下一期的期貨，這個行為叫做「轉倉」、「展期」。但若到了交割日仍持續持有，則必須要交割。交割方式有現金交割和實物交割兩種，而紐約輕原油需要實物交割。

實物交割是期貨的買賣雙方，針對標的物進行所有權轉移，了結沒有平倉的合約。舉例來說，期貨到期時，賣方會提出交割意願書，買方就要執行合約，付現金買原油現貨。然而目前美國仍在封城，沒有需求的情況下，4 / 21 交割的原油自然是沒什麼人想要。

為什麼呢？因為如果真的買進這一桶桶的原油，那之後要放哪？疫情衝擊，原油庫存大量累積，買方買到油之後，還要支付更多的倉儲成本找地方放原油，原油沒地方放可不能隨便倒海裡。因此需求端的縮手以及高額的倉儲成本是導致 5 月到期的期貨價格出現負值的原因。

『所以，沒有完全零成本拿一桶原油還拿錢的好康，人生哪這麼簡單～現貨油價不是真的負值，只是倉儲成本太高，所以壓低了期貨價格。』

Q2：全球儲備油槽極限大約多少，目前用了多少？真的不足了嗎？

4 月底全球將僅剩不到 1 億儲油空間。

M平方也於 全球需求量急遽下降，並反映在全球儲油空間緊缺上。

全球儲油空間面臨 OPEC 減產 5 / 1 才實施、歐美仍全面進行減災措施壓抑需求的情況下，確實已出現不足的情況。若產量 / 需求不變情況下，以目前每過一個月，儲油累積多 1 億桶的狀況來看，美國 5 月中旬就會達到陸上儲油上限。

建議關注： 圖表（佔全美 6 ～ 10% 儲油空間，目前儲油率約為 62%、4924 萬桶），掌握美國儲油空間狀況。

『需求端改善仰賴疫情趨緩，供給端改善則要等 OPEC 減產實施。』 全球原油儲存空間陸上約 34 億桶、海上約 10 億桶。今年疫情爆發以來儲油空間快速減少，根據 S&P Global Platts 估計，在M平方也於 【MM PRO會員快報】川普放話每日千萬桶減產，OPEC、G20減產會議前瞻全解析！ 報告中提到，近期大型原油運輸船（VLCC） 1 年期租賃價格自 33,500 美元 / PDPR 暴漲至 80,000 美元 / PDPR ，而船費在疫情爆發期間逆勢大漲，透露的正是面臨 OPEC 減產 5 / 1 才實施、歐美仍全面進行減災措施壓抑需求的情況下，確實已出現不足的情況。若產量 / 需求不變情況下，以目前每過一個月，儲油累積多 1 億桶的狀況來看，美國 5 月中旬就會達到陸上儲油上限。 美國- 庫欣區原油庫存 圖表（佔全美 6 ～ 10% 儲油空間，目前儲油率約為 62%、4924 萬桶），掌握美國儲油空間狀況。『需求端改善仰賴疫情趨緩，供給端改善則要等 OPEC 減產實施。』

Q3：美國頁岩油商損益平衡成本是多少？產能雖在低檔，但若產出還要賠錢，會不會持續減產？

目前的油價必然對美國油商造成大量虧損，因此美國油商確實有大幅減產的可能性。

建議關注：近期已經出現連續數周的鑽油井數量減少，年內已經減少高達 232 座，預計將影響美國產量近 300 萬桶 / 日以上。

『油價仍偏低，美國油商虧錢的同時，有持續跟進減產的可能。』



美國油商平均的損益平衡成本約落在 $23 ～ 36美元 / 桶，小型油企以及頁岩油商產油成本還會更高，，因此美國油商確實有大幅減產的可能性。 美國- 原油鑽油井數量 圖表，可以發現，年內已經減少高達 232 座，預計將影響美國產量近 300 萬桶 / 日以上。『油價仍偏低，美國油商虧錢的同時，有持續跟進減產的可能。』

Q4：如何解釋目前 COT 指數與油價背離的情形？

Q5：低油價未來會不會造成通縮風險？長期油價低迷會不會衝擊油企或引起衰退？



不過確認是否有通縮風險的關鍵，仍須回頭檢視實體經濟狀況。本波受到新冠肺炎影響，使得全球消費主力的歐美地區被迫進行強力減災措施，造成企業停業、民眾失業、經濟停擺等，短期 CPI 下滑將是必然狀況。

只要歐美疫情發展能在市場預期的期間內（Q2）逐漸受到控制，並陸續重啟經濟活動，配合全球央行給予市場流動性的支援，長期通縮風險的機率並不高，而近期油價低迷的現象也將有所緩解。

然而我們也要提醒，若是疫情控制不如預期，造成需求端、油價的低迷時間過長，導致實體企業以及油企的倒閉，連鎖效應之下，確實有造成民眾通縮預期、企業投資與聘雇縮手的經濟衰退以及通縮風險。

建議關注： ，並持續追蹤歐美疫情發展，調控投資的風險。

『疫情管控還是很關鍵，能夠支撐油價，也避免油企破產、通縮發生。』 油價反映著全球需求端的狀況，同時也影響著美國-消費者物價指數（CPI）-能源項目（占比 6.5%） ，因此油價的大幅重挫，確實會造成短期 CPI 下滑的狀況。不過確認。本波受到新冠肺炎影響，使得全球消費主力的歐美地區被迫進行強力減災措施，造成企業停業、民眾失業、經濟停擺等，短期 CPI 下滑將是必然狀況。只要歐美疫情發展能，並陸續重啟經濟活動，配合全球央行給予市場流動性的支援，長期通縮風險的機率並不高，而近期油價低迷的現象也將有所緩解。然而我們也要提醒，，造成需求端、油價的低迷時間過長，導致實體企業以及油企的倒閉，連鎖效應之下，確實有造成民眾通縮預期、企業投資與聘雇縮手的經濟衰退以及通縮風險。 M平方操盤人必看- 疫情專區 ，並持續追蹤歐美疫情發展，調控投資的風險。『疫情管控還是很關鍵，能夠支撐油價，也避免油企破產、通縮發生。』

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本文由微股力達人–【MacroMicro 財經Ｍ平方】授權轉載，原文【東南亞經濟】新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊比 SARS 還猛烈？二大關鍵指標讓你運籌帷幄！

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